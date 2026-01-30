США ослабили санкции и разрешили нефтяным компаниям работать в Венесуэле

Выданное США разрешение позволяет американским компаниям хранить и продавать венесуэльскую нефть, но лицензия на добычу в республике в настоящее время есть только у Chevron, отмечает Bloomberg

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Вашингтон выдал генеральную лицензию, расширив возможности американских нефтяных компаний для работы в Венесуэле. Это стало «важным шагом к ослаблению санкций» после смены главы государства в республике, отмечает Bloomberg.

Выданная Минфином США лицензия распространяется на целый ряд различных видов деятельности, что может ускорить работу поставками венесуэльской нефти, ее хранением и переработкой. В то же время документ не касается добычи сырой нефти в Венесуэле, уточнил представитель Белого дома. В настоящее время только одна компания этим занимается по специальной лицензии США — Chevron.

Выдача разрешения американских компаниям произошла после того, как власти Венесуэлы одобрили реформу в области углеводородов, которую американские компании считали необходимой для начала работы в стране. Речь идет в том числе о разрешении иностранным структурам участвовать в приватизации венесуэльских производственных мощностей.

Президент Дональд Трамп ожидает, что энергетические компании США вложат миллиарды долларов в возрождение нефтяного сектора Венесуэлы, инфраструктура которой «пришла в упадок из-за недостатка инвестиций и коррупции», отмечает агентство.

Влияние на работу в Венесуэле после выдачи лицензии может быть ограниченным из-за сохранения запрета на операции с компаниями, которые связаны с Китаем. Последний был крупным покупателем венесуэльской нефти при бывшем президенте Николасе Мадуро, указывается в статье.

В начале января США вторглись в Венесуэлу, захватили Мадуро, после чего он был доставлен в Нью-Йорк, где его планируется судить по обвинению в «наркотерроризме». Временным главой государства стала Делси Родригес, которая ранее была вице-президентом, она заявила о готовности решить разногласия с США дипломатическим путем. После разговора с ней Трамп сообщил, что Штаты теперь «очень хорошо» ладят с Венесуэлой.

Еще в середине января американский президент говорил, что США планируют использовать огромные запасы нефти в Венесуэле. К 15 января Штаты завершили продажу первой партии нефти общей стоимостью $500 млн. Кроме того, Вашингтон начал конфисковывать танкеры с нефтью, которые без разрешения американских властей покидали республику.