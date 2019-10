Дмитрий Захарченко наследил в «прачечной»

Следствие связало дело бывшего полковника МВД с отмыванием денег через молдавские компании

Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию полковник МВД, мог обеспечивать прикрытие вывода из России более $250 млн бенефициарами группы «1520», утверждают близкие к следствию источники РБК

Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Короли госзаказа и «молдавская схема»

Следственный комитет расследует причастность осужденного на 13 лет колонии и лишенного звания полковника бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по схеме «молдавской прачечной», утверждают три знакомых с ходом расследования источника РБК. По версии следствия, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев группы компаний «1520» — одного из крупнейших строительных подрядчиков РЖД.

Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной молдавской «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого; пока он проходит свидетелем, рассказали источники РБК. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», говорит один из источников.

«1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, в 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.

Дело «1520»

Бенефициаров группы «1520» обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд руб.) Захарченко, на тот момент сотруднику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, в котором он исполнял обязанности начальника управления «Т». Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы. В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.

По данным следствия, говорят источники РБК, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдавию.

Группа «1520» была крупнейшей бизнес-структурой, которая пользовалась услугами полковника Захарченко, говорят собеседники РБК.

Как работала «молдавская схема»

Два источника, знакомые с ходом расследования, рассказали РБК, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком.

Отмывочная схема работала так: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии, говорит один из источников РБК.

По словам знакомого с ходом следствия собеседника РБК, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник прежнего главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520».

«Андрей Крапивин был старшим партнером Маркелова, Ушеровича и Усатого», — говорит собеседник РБК. По его словам, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности $99,3 млн и $155,9 млн. «Новая газета» в 2017 году писала, что Алексей Крапивин с 2011 по 2014 год был единственным бенефициаром двух компаний — Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A., зарегистрированных в Белизе и Панаме.

Еще один источник, близкий к следствию, подтвердил РБК информацию о проверке участия Усатого и Крапивина в отмывании средств. Он рассказал, что Захарченко курировал деятельность группы компаний «1520». «Все дела по этой площадке, которая выполняла функции субподрядчика по обналичиванию денежных средств, разваливались», — отметил собеседник.

Следствие начало разработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела Захарченко в 2018 году, сказал источник РБК. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года неподалеку находился Усатый. В ноябре у него прошли обыски.

В 2016 году власти Молдавии возбудили против Усатого уголовное дело, после этого он уехал в Москву. Но после ареста Маркелова он уехал из России в Германию на лечение, затем переехал в Румынию, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон собирается организовать его преследование. В июне 2019 года он вернулся в Молдавию. 20 октября в стране пройдут парламентские выборы, в которых принимает участие партия Усатого.

РБК направил запросы СК, «1520» и адвокатам фигурантов дела.

«Мне об этом ничего не известно», — сказал РБК адвокат Захарченко Александр Горбатенко в ответ на вопрос о связи его клиента с делом «молдавской прачечной».

Знаком со всем РЖД

Ренато Усатый сказал РБК, что не имел отношения к группе «1520», «знаком с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным, как и со всем РЖД». По словам Усатого, он возглавлял компанию в Нижнем Новгороде, которая сотрудничала с РЖД. «Что касается Захарченко, то я никогда его не видел и не знаю, кто этот человек», — говорит молдавский политик.

Он добавил, что его в «эту историю» вставил в своих показаниях банкир Герман Горбунцов. «С 2010 года я был первый в Молдавии, кто начал вскрывать в Молдавии все обнальные схемы, ландроматы, и я говорил, что Горбунцов организовал потоки $10–20 млн в сутки, которые крышевал Плахотнюк и первые силовики Молдавии», — говорит Усатый. «Когда меня спрашивают, общаюсь ли я с Плахотнюком, то мне смешно, потому что в 2017 году Следственный комитет России возбудил дело на Плахотнюка, который пытался организовать на меня покушение, — добавил он. — Как я могу говорить с человеком, который меня заказал?»