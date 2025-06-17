Хинштейн сообщил о смерти пострадавшей при ударе дрона женщины
Скончалась 48-летняя жительница Курской области, тяжело раненная при ударе дрона ВСУ в районе села Гончаровка Суджанского района, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, женщина умерла ночью в больнице.
«Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, травмы были слишком серьезные», — написал Хинштейн в телеграм-канале. Он выразил соболезнования родным и близким умершей и обещал ее семье всю необходимую помощь.
Ранее Хинштейн сообщил, что местная жительница доила корову в поле возле своего села, когда ее атаковал прилетевший украинский беспилотник.
«Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения правой ноги. В тяжелом состоянии ее доставили в Курскую областную больницу», — уточнил глава региона. Он также призвал жителей приграничных районов не спешить возвращаться домой, так как там «все еще крайне опасно».
С начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается налетам беспилотников ВСУ. 6 августа 2024 года украинская армия вторглась в регион и была отброшена российской армией весной 2025 года. Однако воздушные удары ВСУ по приграничным районам области не прекратились.
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