ФСБ задержала жителя Керчи за сбор информации о расположении ПВО
В Крыму силовики задержали 22-летнего жителя Керчи, собиравшего для ВСУ информацию о размещении российских военных объектов, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Там уточнили, что задержанный подозревается в совершении государственной измены (ст. 275 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.
По данным спецслужбы, мужчина сотрудничал «на конфиденциальной основе» с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).
«По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове», — говорится в сообщении ФСБ.
Собранные сведения житель Керчи передавал кураторам на Украине через «Телеграм». После задержания он признал свою вину и стал сотрудничать со следствием, отметили в ФСБ.
В начале июня 2025 года ФСБ сообщила о задержании двух женщин, также собиравших для украинских спецслужб данные о военных объектах. Одна из задержанных успела передать на Украину координаты полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. Другая специализировалась на сборе сведений о военнослужащих Черноморского флота.
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