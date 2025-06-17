Лукашенко напомнил о своей идее поставить памятник корове

Александр Лукашенко (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству напомнил свои слова о необходимости поставить памятник корове. Его слова приводит телеграм-канал «Пул первого».

«Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить», — сказал президент.

Лукашенко добавил, что для того, чтобы молоко и мясо были качественными, у коровы должны быть хорошие условия содержания.

«Корова должна стоять во дворце», — заключил белорусский лидер.

Впервые идею установить памятник корове Лукашенко озвучил в октябре 2024 года во время посещения ОАО «Парохонское» в Пинском районе.

«Корове надо поставить памятник. <...> Корова — это святое. Для меня это святое», — сказал президент Белоруссии.

Во время посещения предприятия он отметил роль крупного рогатого скота в обеспечении продовольствием населения в разные исторические периоды. Президент заявил, что благодаря корове выживали партизаны и дети в годы войны, а также подчеркнул ее значение для продовольственной системы страны в настоящее время.