Клуб Дзюбы выкупил права на защитника сборной Боливии
Защитник сборной Боливии Роберто Фернандес на полноценной основе перешел в «Акрон» из «Боливара». Об этом сообщается на сайте тольяттинского клуба.
«Акрон» выкупил права на 25-летнего футболиста.
Фернандес присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах аренды. Футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.
Новое соглашение с Фернандесом рассчитано на три года.
Тольяттинская команда в дебютном сезоне в РПЛ заняла девятое место.
В начале июня «Акрон» продлил контракт с форвардом Артемом Дзюбой.
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