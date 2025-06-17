Клуб Дзюбы выкупил права на защитника сборной Боливии

Роберто Фернандес играл в «Акроне» на правах аренды из «Боливара», а теперь тольяттинский клуб объявил о полноценном трансфере

Роберто Фернандес (Фото: fcakron.ru)

Защитник сборной Боливии Роберто Фернандес на полноценной основе перешел в «Акрон» из «Боливара». Об этом сообщается на сайте тольяттинского клуба.

«Акрон» выкупил права на 25-летнего футболиста.

Фернандес присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах аренды. Футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

Новое соглашение с Фернандесом рассчитано на три года.

Тольяттинская команда в дебютном сезоне в РПЛ заняла девятое место.

В начале июня «Акрон» продлил контракт с форвардом Артемом Дзюбой.