Стратегический дрон НАТО впервые приземлился на авиабазе в Финляндии
Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix впервые приземлился на авиабазе Пирккала на юго-западе Финляндии. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба ВВС страны.
RQ-4D Phoenix — стратегический беспилотник самолетного типа производства американской компании Northrop Grumman. Согласно информации НАТО, он способен преодолевать до 16 тыс. км, подниматься на высоту до 18 км и находиться в воздухе более 30 часов. Аппарат оснащен радиолокационным комплексом MP-RTIP.
В мае телерадиокомпания Yle со ссылкой на источники сообщила, что летом НАТО начнет тестовые полеты RQ-4D Phoenix с авиабазы Пирккала.
Новый маршрут позволит альянсу расширить зону воздушного наблюдения в северной части Европы, включая акваторию Норвежского моря. Сейчас такие полеты выполняются с базы на Сицилии.
Вопрос о размещении второй базы НАТО для разведывательных беспилотников был поднят после вступления Финляндии и Швеции в альянс в 2023 и 2024 годах соответственно. Пирккала была выбрана для пробных запусков. Помимо Финляндии, интерес к проекту проявили Швеция и Польша, предложившие свои площадки. Однако окончательное решение о постоянной дислокации БПЛА в НАТО пока не принято.
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