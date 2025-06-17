Стал известен следующий соперник российского чемпиона UFC Анкалаева
Россиянин Магомед Анкалаев, чемпион UFC в полутяжелом весе, проведет бой-реванш с бразильцем Алексом Перейрой. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.
«Перейра дал согласие на реванш. Бой запланирован на конец года», — сказал собеседник агентства.
Анкалаев стал чемпионом UFC в марте, победив Перейру единогласным решением судей.
На счету 33-летнего Анкалаева 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. В активе 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов