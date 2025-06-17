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Спорт ,  
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Стал известен следующий соперник российского чемпиона UFC Анкалаева

Российский чемпион UFC Анкалаев проведет бой-реванш с Перейрой в конце 2025 года
В марте россиянин победил бразильца Алекса Перейру единогласным решением судей. В конце года у них будет бой-реванш
Магомед Анкалаев
Магомед Анкалаев (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Россиянин Магомед Анкалаев, чемпион UFC в полутяжелом весе, проведет бой-реванш с бразильцем Алексом Перейрой. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

«Перейра дал согласие на реванш. Бой запланирован на конец года», — сказал собеседник агентства.

Анкалаев стал чемпионом UFC в марте, победив Перейру единогласным решением судей.

На счету 33-летнего Анкалаева 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. В активе 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Магомед Анкалаев Алекс Перейра
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