Прокуратура назвала версию пожара в Королеве, где погибли пять человек
Причиной пожара в многоквартирном доме в подмосковном Королеве, где погибли пять человек, включая двух маленьких детей, могла стать неисправность электросети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужил аварийный режим работы электрической сети. Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
По данным прокуратуры, возгорание в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Корсакова в Королеве произошло примерно в 4:20 утра. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы спасли из огня женщину, также эвакуировали трех детей с соседних этажей. При пожаре погибли находившиеся в загоревшейся квартире люди — трое взрослых и двое детей, трех и семи лет.
«По предварительной информации, к проживающей в квартире женщине приехали племянница с мужем и ребенком, а также подруга с ребенком» — уточнили в прокуратуре. На опубликованных ведомством кадрах с места происшествия видно, что трехкомнатная квартира выгорела целиком.
В областном управлении СКР добавили, что возбуждено дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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