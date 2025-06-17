Прокуратура: причиной пожара с 5 погибшими в Королеве стала авария в электросети

Прокуратура назвала версию пожара в Королеве, где погибли пять человек

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Причиной пожара в многоквартирном доме в подмосковном Королеве, где погибли пять человек, включая двух маленьких детей, могла стать неисправность электросети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужил аварийный режим работы электрической сети. Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

По данным прокуратуры, возгорание в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Корсакова в Королеве произошло примерно в 4:20 утра. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы спасли из огня женщину, также эвакуировали трех детей с соседних этажей. При пожаре погибли находившиеся в загоревшейся квартире люди — трое взрослых и двое детей, трех и семи лет.

«По предварительной информации, к проживающей в квартире женщине приехали племянница с мужем и ребенком, а также подруга с ребенком» — уточнили в прокуратуре. На опубликованных ведомством кадрах с места происшествия видно, что трехкомнатная квартира выгорела целиком.

В областном управлении СКР добавили, что возбуждено дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).