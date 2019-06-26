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Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом
МВД России предъявило обвинение экс-лидеру Демократической партии Молдавии бизнесмену Владимиру Плахотнюку в руководстве наркосиндикатом. По версии следствия, он участвовал в поставках марокканского гашиша в Россию через Испанию
Владимир Плахотнюк (Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости)

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК). Кроме того, его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили РБК в МВД, Плахотнюк проходит по уголовному делу о транснациональном преступном сообществе, которое организовало канал поставок гашиша из Северной Африки транзитом через Евросоюз в страны СНГ.

«Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе с лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии», — заявили в МВД.

По данным следствия, ОПГ летом 2012 года создали и возглавили «криминальный авторитет» Олег Прутяну по прозвищу Борман и «иные лица из числа уроженцев Молдавии и Испании».

По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, среди прочего следствию удалось собрать доказательства личной встречи Плахотнюка с криминальными лидерами Олегом Прутяну, Александром Стегереску по прозвище Саша-Спортсмен и гражданином Испании Мануэлем Сильвио де ла Пас по прозвищу «Лоло», на которой «в ходе переговоров обсудили объемы предполагаемых поставок гашиша, расходы на его приобретение, транзит, хранение, цену реализации и размеры своих долей прибыли».

В МВД заявили, что взаимодействие с Прутяну и контроль за наркосиндикатом по указанию Плахотнюка осуществлял победитель международных турниров по кикбоксингу, депутат молдавского парламента Константин Цуцу (ему также заочно предъявлено обвинение).

Как работал наркосиндикат

С августа 2012 года по июнь 2019 года, полицейские России, Молдавии, Белорусии и Испании в рамках спецоперации «Пиренейский излом» привлекли к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката Плахотнюка и изъяли свыше 1 тонны гашиша. В Испании в рамках совместной операции российских и испанских спецслужб были изъяты почти шесть тонн.

В материалах следствия уточняется, что представители преступного сообщества, которым руководил Плахотнюк занималось также «торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы» Молдавии.

Плахотнюк, по версии следствия, применял криминальные методы воздействия, направленные против лиц, оказывающих ему противодействие, приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, тем самым получил значительное влияние на органы государственной власти Молдавии и в целях личного обогащения оказывал покровительство различным преступным организациям».

Молдавские оперативники задержали 42-летнего Олега Прутяну осенью 2017 года в Кишиневе. По версии следствия, его группировка координировала транснациональную сеть по перевозке марокканского гашиша в страны СНГ через Испанию, Францию, Германию, Польшу, Прибалтику, Белоруссию и Украину. «Тонна изъятых по делу плиток гашиша с тиснением в виде знаков €, Porsche, Audi, «снежинка» и «звезда» — лишь незначительная часть от общего объема регулярных поставок картеля из Марокко в Россию», — рассказали близкие к следствию источники РБК.

По словам собеседников РБК, в середине 2000-х Олег Прутяну, отбывая наказание в португальской тюрьме, познакомился с другими будущими лидерами группировки — молдаванином Стегереску по прозвищу Саша Спортсмен и испанцем по прозвищу Лоло. Прутяну и Стегереску, поддерживая связи с организованной преступностью в Молдавии, рекрутировали для картеля граждан этой страны, которые занимались перевозкой крупных партий наркотиков через Европу, а испанец отвечал за переправку партий гашиша из Марокко в Испанию.

В Северной Африке рядовые участники группировки фасовали спрессованный в прямоугольные брикеты гашиш в герметичные упаковки, грузили их партиями по 300 кг на маломерные суда и, снабжая GPS-трекерами, сбрасывали в нейтральных водах Гибралтарского пролива, где их вылавливали небольшие рыболовецкие суда уже с испанской стороны. Наркотики складировались в загородных домах и фермах на территории провинций Уэльва, Севилья и Малага. Там гашиш дополнительно фасовали в вакуумные упаковки для предотвращения пропитки машинным маслом и автомобильным топливом при контрабанде по территориям стран ЕС и СНГ — чаще всего наркотики перевозились в полостях внедорожников, рассказали источники РБК. По их данным, за одну партию курьер получал несколько тысяч евро, а чистая прибыль организаторов исчислялась десятками тысяч.

Начиная с 2013 года члены группировки с десятками килограммов марокканского гашиша от одного и того же картеля задерживались сотрудниками МВД, ФСБ и ФСКН в Москве и других регионах. Белорусские и российские таможенники проводили операции на границах Таможенного союза, а молдавские правоохранители — на территории своей страны.

В расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждается, что Олег Прутяну (кличка Борман) заплатил $250 тыс. одному из руководителей молдавского МВД «за получение собранных о нем ведомством оперативных данных».

Ключевые задержания по делу в отношении группировки Прутяну прошли в марте 2017 года в рамках совместной операции испанской полиции, МВД Молдавии и главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Тогда в Ленинском районе Московской области был задержан микроавтобус, в котором обнаружилось более 90 кг гашиша с маркировкой марокканского наркосиндиката. В тот же день был задержан и молдаванин, который, по версии МВД, являлся координатором сбыта крупных партий гашиша на территории Московского региона: в его автомобиле и тайнике было найдено примерно 33 кг гашиша с той же маркировкой.

В ноябре 2017 года в отношении Прутяну МВД впервые возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии).

В чем еще обвиняют Плахотнюка

Это не первое обвинение против Плахотнюка в России. 22 февраля МВД назвало его и бизнесмена Вячеслава Платона организатором молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд руб. Платон в апреле 2017 года был осужден молдавским судом на 18 лет за противозаконный вывод средств из России.

По данным следствия, в течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» денежные средства на счета в молдавском банке Moldindconbank S.A. и других иностранных организациях под предлогом продажи валюты. Полученные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц.

Плахотнюк в 2017 году был заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

Есть претензии к Плахотнюку и у молдавских правоохранителей. 25 министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасэ заявил, что обратится в международные следственные органы за помощью в расследовании в отношении Плахотнюка. Материалы, связанные с мошенничеством и отмыванием преступных денег через молдавские банки, будут запрошены в том числе и у ФБР США.

Кто такой Плахотнюк и какую роль он играет в политике Молдавии

Влад Плахотнюк- самый богатый человек Молдавии, пишет Bloomberg, не давая оценок его состояния. Отсутствие информации связано со сложной схемой владения различными бизнесами, которые есть у него в стране. В 2015 году из декларации Плахотнюка стало известно, что он является реальным владельцем четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого времени на протяжении нескольких лет он отрицал владение телеканалом.

Помимо бизнеса Плахотнюк активно участвует в молдавской политике, однако долгое время делал это, находясь в тени. Политическая деятельность связано в основном с Демократической партией Молдавии, которая с 2009 года входила в правящие в стране проевропейские коалиции. Находившиеся у власти проевропейские силы декларировали геополитическую ориентацию на Евросоюз, часто критиковали российские власти за политику в отношении страны, в последние годы с ограничениями столкнулись российские официальные лица и госканалы — так предыдущий представитель президента по работе с Молдавией Дмитрий Рогозин был объявлен персоной нон-грата, а на местном телевидении были введены ограничения на трансляции российских каналов.

Плахотнюк долгое время постов во власти не занимал, однако ситуация в стране менялась и в 2016 году он стал председателем Демпартии, которая стала доминирующей силой в парламенте и сформировала правительство, периодически на время отстраняя пророссийского президента Игоря Додона от власти, чтобы провести решения, которые он критиковал (например, по ограничению вещания российских телеканалов). В 2016 году Демпартия выдвинула Плахотнюка на пост премьера, однако президент Николае Тимофти отказался его утвердить после массовых демонстраций против назначения.

Однако на парламентских выборах в феврале этого года Демпартия не смогла получить достаточное количество мандатов для формирования правительства в одиночку. В результате трехмесячного противостояния и только после оказанного на политиков страны давления со стороны России, Евросоюза и США — Демпартия согласилась отказаться от претензии на власть, а правительство сформировали пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM.

В попытке удержаться у власти Плахотнюк предлагал России и партии социалистов пойти на компромисс. Как рассказывал газете «Коммерсант» вице-премьер России Дмитрий Козак, Плахтню передал ему конверт с тайными предложениями по кардинальному измению внешнеполитического вектора страны с проевропейского на пророссийский, а проблему Приднестровья решить федерализацией страны.

Козак заявил, что российская сторона рекомендовала социалистам и Додону «даже не рассматривать никакие тайные предложения» от Плахотнюка и представителей других партий. В итоге Демпартия уступила, Плахотнюк покинул Молдавию, а 24 июня ушел с поста председателя партии.

За последние годы правления проевропейских сил, в том числе правительство во главе с представителями Демпартии, Молдавия стала «похищенным государством», то есть государством, в котором институты действуют в интересах узкой олигархической группы, указывал в своих официальных текстах Европейский парламент.

Автор: Максим Солопов
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: наркотики, Владимир Плахотнюк
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