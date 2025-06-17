Организаторы G7 усилили меры безопасности из-за угрозы от гризли и волков

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Организаторы саммита G7, проходящего в канадском Кананаскисе в провинции Альберта, ввели дополнительные меры безопасности из-за риска появления диких животных в районе проведения мероприятия. Об этом сообщает The Guardian.

Особую обеспокоенность вызывают медведи гризли, которых в районе обитает около 70, а также лоси, пумы, волки и черные медведи. Ранее в июне власти временно закрыли несколько маршрутов в Кананаскисе после появления хищников.

Дополнительным фактором риска названы гольф-поля в долине Кананаскис — весной открытые участки привлекают животных в поисках пищи.

По данным местного министерства общественной безопасности, в регионе действует «комплексная стратегия по сдерживанию дикой природы». Вдоль периметра установлены километры ограждений высотой не менее 2,5 метра, а в местах частого появления животных — электрические заборы.

Саммит G7 проходит в условиях усиленных мер безопасности. Доступ к месту проведения саммита закрыт для транспорта.

Cаммит «Группы семи» (G7), в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, проходит в Кананаскисе с 15 по 17 июня. В этом году встреча юбилейная — первый саммит объединения состоялся 50 лет назад, тогда еще в формате G6, Канада вошла в объединение годом позже.

В переговорах также принимают участие лидеры Австралии, Индии, Мексики, Украины, ЮАР и представители международных организаций.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ключевыми темами встречи станут вопросы глобальной безопасности, включая борьбу с иностранным вмешательством и транснациональной преступностью, а также устойчивое экономическое развитие — в том числе цифровизация, энергетическая безопасность, технологии ИИ и развитие цепочек поставок критически важных ресурсов. Отдельное внимание уделят партнерствам в сфере инфраструктуры и созданию конкурентных рынков.