Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого. Об этом сообщает издание noi.md.

Усатый сообщил своим сторонникам, собравшимся у здания прокуратуры, что дал показания. Он также отметил, что будет обязан явиться на слушания по просьбе прокуроров.

16 июня таможня при въезде в Молдавию задержала Усатого. После этого его доставили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Как пояснили в прокуратуре, 17 июня он должен будет вернуться в ведомство.

В 2016 году власти Молдавии против Ренато Усатого возбудили уголовное дело, после этого он уехал в Москву.

В конце 2018 года Усатый уехал из России и заявил, что президент Молдавии Игорь Додон собирается организовать его преследование. В том же году Додон подал в отставку с поста мэра Бельцов — второго по величине города в Молдавии.