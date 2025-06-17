Иран предупредил о новой волне мощных атак современным оружием по Израилю

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Иран начал новую волну мощных атак по Израилю, они будут усиливаться в ближайшие часы, говорится в телеграм-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) со ссылкой на командующего сухопутными войсками иранской армии генерал-майора Киюмарса Хейдари.

«Мы начали мощную волну атак с применением современного оружия, и эти удары будут усиливаться в ближайшие часы», — заявил генерал.

В КСИР объявили о новой атаке около 10:30 мск (11:00 по иранскому времени). Корпус предупредил, что атаки будут «более мощными и сокрушительными, чем предыдущие».

Хейдари отметил, что для атак используются беспилотники «Араш», передает Fars.

«Сотни высокоточных беспилотников дальнего радиуса действия с большой разрушительной силой успешно поразили и уничтожили стратегическое вооружение и объекты сионистского режима на оккупированных территориях, включая Тель-Авив и Хайфу», — сказал генерал.

КСИР также заявила, что уже поразила на территории Израиля Научно-исследовательский центр Вейцмана (проводит исследования в области физики, химии и оборонных технологий). нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, здание разведки «Моссад», авиабазу дальней авиации Новатим, район израильского Минобороны.

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