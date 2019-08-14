Бизнесмена Платона заочно арестовали по делу о выводе ₽37 млрд из России

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест молдавского предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого по делу бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка о выводе из России более 37 млрд руб., сообщила РБК пресс-секретарь суда Светлана Максимова.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Платона меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд постановил установить содержание под стражей в течение двух месяцев с момента передачи Платона правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента фактического задержания на российской территории», — сказала Максимова.

По версии российских следователей, политик и предприниматель Владимир Плахотнюк, называемый богатейшим человеком Молдавии, был организатором схемы вывода 37 млрд руб. из России. Схему он выстраивал вместе с Платоном, который в апреле 2017 года уже был осужден молдавским судом на 18 лет за противозаконный вывод средств из России.

Самого Плахотнюка российский суд заочно арестовал 5 августа.