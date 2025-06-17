В Индии лайнер совершил экстренную посадку из-за угрозы минирования

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В индийском городе Нагпур совершил экстренную посадку самолет авиакомпании IndiGo, летевший из города Кочи на юге страны в Нью-Дели, передает India Today.

Причиной стало получение угрозы о бомбе на борту. Пассажиров после посадки эвакуировали.

Самолет обследовали, подозрительных предметов найдено не было, передает The Times of India. Ведется расследование касательно источника информации о бомбе и достоверности угрозы.

На прошлой неделе, 12 июня, в Индии произошло крушение пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. Самолет, вылетевший из Ахмадабада и направлявшийся в Лондон, упал через несколько минут после взлета на жилую застройку города.

В результате погиб 241 человек из числа тех, кто был на борту, один пассажир выжил. На земле жертвами стали свыше 30 человек, включая десятерых врачей, проживавших в кампусе медицинского колледжа, на который упал самолет, и членов их семей. Общее число погибших — 274. Для Индии это стало крупнейшей авиакатастрофой за последние десятилетия.

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