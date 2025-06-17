 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Иран атаковал штаб-квартиру израильского «Моссада»

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Иран атаковал штаб-квартиру израильского «Моссада»
Video

Иранские ракеты поразили штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад», которая расположена в Герцлии недалеко от Тель-Авива, сообщило агентство Tasnim.

Ранее командующий сухопутными войсками иранской армии генерал-майор Киюмарс Хейдари заявил о начале масштабной атаки на Израиль с использованием «нового оружия».

Материал дополняется

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Клуб Дзюбы выкупил права на защитника сборной Боливии Спорт, 11:32
«Черная» майнинг-ферма в подсобке в Ингушетии нанесла ущерб на 2 млн руб. Крипто, 11:30
Иран атаковал штаб-квартиру израильского «Моссада» Политика, 11:26
В гармонии с природой: почему в Москву возвращается мода на балконы Недвижимость, 11:20
Можно ли доверить стратегические бизнес-решения искусственному интеллекту Отрасли, 11:20
Стратегический дрон НАТО впервые приземлился на авиабазе в Финляндии Политика, 11:19
Прокуратура назвала версию пожара в Королеве, где погибли пять человек Общество, 11:19
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Индии лайнер совершил экстренную посадку из-за угрозы минирования Общество, 11:10
ФСБ задержала жителя Керчи за сбор информации о расположении ПВО Политика, 11:08
Стал известен следующий соперник российского чемпиона UFC Анкалаева Спорт, 11:08
Иран предупредил о новой волне мощных атак современным оружием по Израилю Политика, 11:08
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Организаторы G7 усилили меры безопасности из-за угрозы от гризли и волков Политика, 11:03
Как будет выглядеть новая допэмиссия ВТБ. Детали от первого зампредаПодписка на РБК, 11:01