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«Королями госзаказа» оказались сын и партнеры советника экс-главы РЖД
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«Королями госзаказа» оказались сын и партнеры советника экс-главы РЖД
Бизнес, 22 фев, 10:08
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«Королями госзаказа» оказались сын и партнеры советника экс-главы РЖД
Первое место в рейтинге «Королей госзаказа» Forbes заняла группа компаний «1520», которая выиграла подряды у РЖД на 218,2 млрд руб. Журналисты посетовали на то, что составлять рейтинг все сложнее с каждым годом
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «Королей госзаказа», который возглавили сразу три бизнесмена — Алексей Крапивин, ​сын покойного Андрея Крапивина, экс-советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина, а также Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Последние были партнерами Крапивина-старшего.

Крапивин, Маркелов и Ушерович и их деловые партнеры выиграли господряды на 218 млрд руб. Алексей Крапивин с партнерами владеет ​группой компаний «1520», которая занимается строительством, реконструкцией и ремонтом железнодорожной инфраструктуры. «1520» продолжила сотрудничество с РЖД после ухода из последней  Якунина, ее владельцы впервые возглавили рейтинг «Королей госзаказа». Они же контролируют «Росжелдорпроект» и «Ленгипрогаз».

Второе место в рейтинге занял бизнесмен Дмитрий Пумпянский, его «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и группа «Синара» выиграли подряды у «Роснефти» и РЖД на 173,5 млрд руб. В ТМК Пумпянский владеет 65,06%, компания выиграла тендеры на поставку труб «Роснефти» на 228 млрд руб., уточняет Forbes.

Следом идет Аркадий Ротенберг, получивший господряды Газпрома на 88,1 млрд руб. через «Стройгазмонтаж», компания получила «около сотни заказов», отмечает Forbes. Он поднялся в рейтинге на четыре позиции.

Кроме того, в первую пятерку рейтинга вошли совладельцы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров (компания получила заказы «Газпрома» и «Роснефти» на поставку труб на общую сумму 63,9 млрд руб.) и контролирующие ЗАО «ВАД» Валерий Абрамов и Виктор Перевалов. В 2016 году их компания получила подряд на строительство автотрассы «Таврида» с выходом на Керченский мост, который Forbes тогда оценил в 128 млрд руб., поставив Абрамова и Перевалова на второе место рейтинга за 2017 год. Однако фактически контракт на строительство трассы был подписан только в 2017 году, при этом сумма его оказалась больше, чем изначально сообщалось. Этой разницы совладельцам ВАД хватило, чтобы занять в новом рейтинге пятое место.

Лидерами рейтинга год назад были владельцы компании «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев, чья компания без конкурса получила два крупных заказа от «Газпрома» общей стоимостью 176 млрд руб. — на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области (126,75 млрд руб.) и на строительство установки стабилизации конденсата на Ямале (47,7 млрд руб.).

В обновленном рейтинге «королей госзаказа» Мнушкина, Полякова и Зайцева нет, по данным Forbes, в 2017 году «Петон» не получил от госкомпаний заказов и на 1 млрд руб. Кроме того, из рейтинга выбыли Первая грузовая компания Владимира Лисина (в 2016 году получила заказы на 89,4 млрд руб. и заняла восьмое место), «Балттранссервис» Рубена Варданяна (в 2016-м — 57,4 млрд и девятое место) и «Протек» Вадима Якунина (в 2016-м — 55,6 млрд руб. и десятое​ место).

Forbes напоминает, что в прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил госкомпаниям скрывать данные о победителях госзакупок. Подписанное главой правительства постановление дает госкомпаниям право не раскрывать в реестре закупок сведения о поставщиках, а также подрядчиках и исполнителях, и не предавать огласке данные о договорах, заключенных с субподрядчиками, в том числе не раскрывать их названия и ИНН, а также предмет и цену договора.

«Изучая данные госзакупок, мы видим, что реальные получатели госзаказов уже скрываются», — отмечает Forbes. Реальных «королей» уже не выявить, так как часто крупные подряды уходят неизвестным компаниям, «явно не способным их выполнить».

Авторы: Павел Казарновский, Евгений Калюков.
Теги: Forbes , госзаказ
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