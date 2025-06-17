Как Россия и Канада решили сыграть в хоккей впервые за 6 лет

В Канаде проходят первые за шесть лет матчи между российскими юниорами и командами Канадской хоккейной лиги. Каковы цели проведения этих матчей и кто их организовывал — в материале «РБК Спорт»

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Российские хоккейные юниоры проведут матчи с командами Канадской хоккейной лиги (CHL). Это первые юниорские матчи против канадцев за шесть лет.

Матчи проходят с 14 по 19 июня в Торонто и Шарлоттауне. Российские юниоры начали серию с победы над сборной OHL со счетом 6:3. На международном турнире Andrews International Hockey Showcase, где юные хоккеисты демонстрируют свои навыки перед скаутами, российская команда (она выступает под названием Gold Star Hockey одержала победу над американской командой «Aces» (в основном составлена из игроков школ штата Колорадо) со счетом 7:3. Команды выступают в дивизионе «NextGen».

Расписание матчей российской команды на турнире 16 июня (матч прошел) — Gold Star Hockey — Aces (США)

17 июня — Gold Star Hockey — Pinnacle (США)

18 июня — Gold Star Hockey — Selects (Канада)

19 июня — плей-офф

С 2003 по 2019 год проводилась Суперсерия, в которой сборная России встречалась с командами сильнейших лиг Канады — Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). Из-за пандемии коронавируса Суперсерия не проводилась в 2020 и 2021 годах.

Российские юниоры одержали победу над сборной OHL

В 2022 году после отстранения российской сборной от турниров под эгидой ИИХФ Канадская хоккейная лига отменила молодежную Суперсерию.

В матчах примут участие российские игроки, представляющие интересы известного агента и генерального директора агентства Gold Star Hockey Дэна Мильштейна. Инициатива организации данного мероприятия также принадлежит ему.

Состав российской команды: Вратари: Яков Казанцев (2008), Даниил Мартынов (2009). Защитники: Федор Андреев (2009), Леон Деев (2008), Владимир Мозжухин (2009), Лука Оклеба (2009), Иван Россинский (2009), Мурад Хаджимурадов (2009), Владимир Штырхунов (2009). Нападающие: Даниил Ермолов (2009), Артем Кацуро (2009), Роман Кожевников (2009), Ярослав Красавчиков (2009). Макар Крутохвостов (2009), Никита Овчаров (2008), Глеб Ольховик (2009), Дмитрий Павлов (2009), Дмитрий Савин (2009), Сергей Скворцов (2009). Главный тренер — Михаил Деев.

«РБК Спорт» обратился к Дэну Мильштейну, чтобы узнать о целях и контексте проведения матчей юниоров между Россией и Канадой, и к Федерации хоккея России (ФХР) для получения их официальной позиции по этому вопросу.

По словам генерального директора агентства Gold Star Hockey Дэна Мильштейна, главная задача матчей — вновь предоставить российским хоккеистам возможность конкурировать с сильнейшими зарубежными игроками их возрастной категории. «Это не просто игры — это своего рода шаг к восстановлению международных связей, возможность роста для наших ребят и отличный шанс показать себя на фоне сильных оппонентов для того, чтобы в будущем попасть на драфт НХЛ», — сказал он «РБК Спорт».

Мильштейн является агентов таких хоккеистов как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Никита Задоров и многих других хоккеистов. Также он известен по работе с бывшим капитаном сборной России Павлом Дацюком

Гендиректор Gold Star Hockey подчеркнул, что большую часть организационных вопросов, от перелетов и виз до проживания, питания, аренды льда и логистики, взяло на себя агентство: «Мы сделали это самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны организаций или спонсоров».

На вопрос о том, были ли те, кто негативно отнесся к матчам с российскими хоккеистами, Мильштейн ответил отрицательно. По его словам, «спорт должен быть вне политики», и в целом прием был «довольно теплым».

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что турнир никак не связан с официальными российскими хоккейными структурами, такими как сборная России или Федерация хоккея России (ФХР).

«Хоккейный турнир в Канаде организован американским гражданином Дэном Мильштейном, хоккейным агентом, не аккредитованным на территории России. Мильштейн проводит это мероприятие не первый год. Турнир не имеет отношения ни к сборной России, ни к Федерации хоккея России, это частное мероприятие частного лица», — сказали в ФХР «РБК Спорт».