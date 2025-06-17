Шойгу прибыл на переговоры с Ким Чен Ыном. Видео

Шойгу прибыл в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном в третий раз за три месяца

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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын проводят переговоры в Пхеньяне. Шойгу прибыл в республику в третий раз за три месяца, нынешний визит организован по «специальному поручению» президента Владимира Путина.

«Прошло две недели», — заметил северокорейский лидер, пожимая руку секретарю Совбеза России.

Встречи проходят в контексте реализации положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, достигнутых во время прошлого визита Шойгу 4 июня. Документ включает 23 статьи и охватывает сотрудничество в военной, торгово-экономической, научно-технической и ядерной сферах, включая космос и мирный атом.