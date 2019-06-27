Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,54 62,77 EUR Нал. 72,14 71,33 USD Бирж. 63,07 +0,24 EUR Бирж. 71,71 +0,28 USD ЦБ. 62,81 +0,29 EUR ЦБ. 71,38 +0,15 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 12241,32 -444,68 IMOEX 2775,14 +0,77% RTSI 1386,63 +0,42% Brent 66,40 +1,65% DJIA 26536,82 -0,04% Nasdaq 7909,97 +0,32%
Мэры уходят с последствиями
Лента новостей
Следователи опубликовали видео тушения Ан-24 после аварийной посадки 09:35, Общество Bloomberg узнал о работе Huawei с военными Китая 09:30, Технологии и медиа Как научиться понимать свое тело 09:13, Партнерский материал Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Камчатки 09:12, Общество Спасатели извлекли тела погибших пилотов Ан-24 в Бурятии 09:11, Общество Аналитики оценили расходы на поддержку авиакомпаний по предложению Путина 09:00, Бизнес Взгляд на будущее бизнеса: пять тенденций постцифровой эпохи 08:56, Экономика инноваций ЧП с самолетом Ан-24 в Бурятии. Фоторепортаж 08:50, Фотогалерея  «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни 08:44, PRO Купальни, музыка и ретеш: как живут в Будапеште 08:44, РБК и ОТП Банк Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии 08:41, Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд 08:30, Политика В Бурятии возбудили дело после ЧП с самолетом Ан-24 08:16, Общество Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году 08:00, Экономика Почему налоговая нагрузка в России продолжает расти 08:00, PRO Уйти от ИT: в какие нецифровые стартапы готовы вкладывать инвесторы 07:44, PRO Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго 07:41, Общество В России создадут новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут» 07:35, Политика Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации 07:30, Финансы Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Бурятии выросло до 19 07:20, Общество Что изменится для покупателей новостроек с 1 июля 07:15, Недвижимость Власти ограничат хранение пенсионных денег в соблюдающих санкции банках 07:00, Финансы Командование ВС США заявило о наблюдении за «Адмиралом Горшковым» на Кубе 06:53, Политика В Китае из-за взрыва на заводе погибли шесть человек 06:32, Общество Пассажирский самолет в Бурятии выкатился за пределы полосы и загорелся 06:28, Общество СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19% 06:22, Общество Россия предложила Китаю купить дополнительную партию истребителей Су-35 06:13, Политика Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку 06:00, Технологии и медиа
Газета
Мэры уходят с последствиями
Газета № 094 (3049) (2706) Политика,
0
Мэры уходят с последствиями
Эксперты Комитета гражданских инициатив проанализировали ротацию градоначальников
Около 15% российских мэров становятся объектами уголовного преследования, подсчитали в КГИ. Эксперты комитета также обратили внимание на недостаточное количество женщин среди мэров и отмирание института прямых выборов
Комитет гражданских инициатив (Фото: KomitetGI / Facebook)

Комитет гражданских инициатив (КГИ), основанный Алексеем Кудриным, нынешним главой Счетной палаты, проанализировал судьбы глав российских муниципальных образований с 2008 по 2019 год. Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.

Мэров повышают и преследуют

Исследователи изучили ротацию мэров в 109 крупнейших городах России (80 административных центрах и 29 городских округах). За десять лет там на постах мэров побывали 359 человек. Из них 263 покинули свои посты к моменту исследования.

Чаще всего бывшие мэры «переходят на региональный уровень» — становятся заместителями губернатора или министрами субъектов Федерации; так произошло с 21% экс-мэров. 12 стали главами регионов. Еще 8% сделали карьеру на федеральном уровне: шестеро стали сенаторами, 14 — депутатами Госдумы. Другой вариант федеральной карьеры — переход в полпредства, министерства, подразделения Росстата, Пенсионный фонд, ФНС — его осуществили 5% экс-мэров. Еще 12% ушли в бизнес, 5% — в местные заксобрания, 3% — на пенсию.

Второй по распространенности вариант развития судьбы экс-мэров (не считая тех, кто «пропал с радаров») — уголовное преследование. Ему подверглись 15% бывших градоначальников — 39 человек. Больше всего преследуемых экс-мэров в Алтайском крае (их трое, в Барнауле и Бийске), по двое — в Дагестане, Саратовской и Ростовской областях, Калмыкии и Подмосковье (задержаны мэры Королева и Химок). Последствия возбуждения уголовных дел различаются. В 13% дело было прекращено, в 26% следствие продолжается, в 62% дошло до суда, причем половина осужденных получили условный уголовный срок, половина — реальный.

Как становятся мэрами

После реформы местного самоуправления 2014 года субъекты начали массово отказываться от прямых выборов мэра. Реформа позволила регионам самостоятельно определять, каким образом они избирают глав муниципальных образований — напрямую голосованием жителей или голосованием городского парламента. Сейчас прямые выборы сохраняются в семи российских городах — Кемерово, Абакане, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Томске и Анадыре. Последний город, где отменили прямые выборы, — Екатеринбург. Занимавший пост главы города и председателя гордумы Евгений Ройзман покинул свой пост.

После реформы местного самоуправления появился вариант с назначением мэра при помощи конкурса. В этом случае конкурсная комиссия, состоящая из депутатов гордумы и представителей краевой администрации, отбирает на открытом конкурсе нескольких кандидатов, а затем гордума выбирает из них главу.

Выборы сохранились также в городах федерального значения, которые не подпадают под действие законов о местном самоуправлении.

По мнению одного из авторов доклада, Андрея Максимова, большое количество уголовных дел против экс-мэров — это и следствие системной борьбы с коррупцией, и проявление внутриэлитных конфликтов и давления на действующих градоначальников.

При этом выбранные с помощью конкурса мэры чаще идут на повышение (они сильнее «встроены в вертикаль», уверен эксперт), чем избранные в результате прямых выборов. Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт. По мнению Максимова, позиции выбранных по конкурсу мэров больше зависят от отношений с губернаторами, чем от настроений горожан.

Мало женщин, меньше образованных

За десять лет количество женщин на мэрских постах выросло, говорится в исследовании, — в 2008-м их было 1,8%, в 2019-м — 7,3%. Из 109 проанализированных городов восемь возглавляют женщины — Благовещенск, Череповец, Омск, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Симферополь, Якутск и Самару. При этом все женщины, представляющие оппозиционные партии, были избраны путем прямого голосования. По мнению Максимова, преодоление гендерного дисбаланса в мэрском корпусе идет слишком медленными темпами.

Женщинам сложно попасть во власть, признала в разговоре с РБК сенатор и глава Союза женщин России Екатерина Лахова. Сейчас сократилось количество женщин-губернаторов, женщин — глав областных центров тоже немного, посчитала она. «Но чем меньше поселение, тем больше у женщины шансов его возглавить, — добавила Лахова. — Потому что когда бюджет небольшой — женщина лучше справляется, мужчины управляют там, где деньги есть». В отдельных регионах 60–70% женщин занимают позиции глав поселений, говорит сенатор. При этом на федеральном уровне гендерный дисбаланс меньше, уверена сенатор. «И третье лицо государства, и руководство Центробанка, и два вице-премьера, и два министра, и омбудсмены, и глава ЦИК — женщины», — напомнила Лахова.

По ее мнению, проблемы с продвижением женщин на местном и региональном уровнях связаны с недоверием партий и губернаторов. Как правило, женщины в регионах возглавляют экономические и социальные департаменты. Однако, по словам сенатора, сейчас в этом смысле налицо положительная динамика.

Что касается образовательного ценза, то у всех мэров, попавших в выборку, высшее образование. У 44% два и более высших образований, а у 20% ученая степень. Количество градоначальников со степенью с 2008 года снизилось на 12%.

Максимов связал эту тенденцию с сокращением числа городов с прямыми выборами. «Если мы хотим развития городской экономики и внимательного отношения к проблемам избирателей — модель прямых выборов более эффективна, — говорит эксперт. — Вопрос этот формально в компетенции самого муниципалитета, но на самом деле это решает регион».

По мнению политолога Ростислава Туровского, возвращение прямых выборов не станет панацеей от проблем мэрского корпуса и не сократит количество уголовных дел. «Те, кто избирался на прямых выборах, были относительно независимы от губернаторов и зачастую представляли конкурирующие группы влияния, — пояснил он. — Возникала ситуация острого конфликта губернатора и мэра, которая чаще всего заканчивается поражением и уголовным преследованием мэра, и она может вернуться». Другая проблема прямых выборов — в том, что через них в 1990-х к власти приходили представители криминалитета, напомнил эксперт.

Кроме того, возвращение прямых выборов может создать финансовую проблему в отношениях региональной и местной властей. «Города стали более зависимыми от глав регионов. Доходы городских округов небольшие, а потребности очень серьезные, в том числе в сфере ЖКХ и социалки. Губернаторы этим пользуются, умело закручивая гайки, сокращая финансирование и показывая избирателям, что они сделали неправильный выбор», — резюмирует Туровский.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Комитет гражданских инициатив , мэры , ротация
Материалы по теме
Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину Общество
Омбудсмен обещал проверить данные о голодовке экс-мэра Урлашова в колонии Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter