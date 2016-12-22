В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за новый порядок выборов мэра Екатеринбурга: вместо жителей его будут избирать депутаты городской думы

Участники митинга против отмены прямых выборов главы Екатеринбурга. 2 апреля 2018 года (Фото: Донат Сорокин / ТАСC)

Большинством голосов депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в первом чтении поправки к областному закону о выборах органов местного самоуправления, сообщает Znak.com.

Поправки касались выборов мэра Екатеринбурга, который с 2010 года избирался прямым голосованием жителей. По новому порядку, главу города будут избирать депу​таты гордумы, причем кандидатов на пост мэра народным избранникам будет предлагать конкурсная комиссия.

Законопроект губернатора Евгения Куйвашева представил депутатам первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Он отметил, что одной из сильных сторон новой модели является возможность выбрать наиболее компетентного главу города, а также экономия бюджетных средств, которые тратятся на выборы.

Действующий мэр Екаринбурга Евгений Ройзман также выступил перед депутатами. «Это 150 млн рублей раз в 5 лет, а пиар губернатора обходится в полмиллиарда рублей в год. Это несопоставимые вещи. Выборы — это единственная возможность людей участвовать в политической жизни. Этим воспитывается городской патриотизм, которого не хватает. Взять и отсечь жителей от этого процесса — это нехорошо», — заявил Ройзман. «Если вы сейчас примете этот закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга и как оскорбление жителей Екатеринбурга», — резюмировал Ройзман.

Однако большинство депутатов проголосовали за инициативу губернатора, при 42 голосах «за», только четверо депутатов нажали кнопки «против».

В комментарии РБК Ройзман сказал, что у него не было иллюзий по поводу исхода голосования. «Дело в том, что власть ведет себя, как взбесившийся носорог <...> Конечно, закон абсолютно проходной, у меня иллюзий не было, но не мог же я это сказать людям на митинге». По мнению Ройзмана, заксобрание «отобрало у Екатеринбурга — одного из лучших городов и точно лучшего миллионника — выборность и его лицо». При этом он пообещал, что будут новые акции протеста. «Посмотрим, народ очень недоволен губернатором», — пояснил он.

Ранее 2 апреля в центре Екатеринбурга прошла акция против отмены прямых выборов мэра. Мероприятие посетили в том числе экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

С 2010 году жители Екатеринбурга избирают мэра путем прямого тайного голосования. Он является также председателем городской Думы, однако вся полнота исполнительной власти принадлежит главе администрации города, которую возглавляет нанятый по контракту сити-менеджер. Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» позволяет регионам самим определять способ избрания глав муниципальных образований. Мэра могут выбрать на прямых выборах, как в Екатеринбурге, а могут назначать депутаты местного заксобрания из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.​