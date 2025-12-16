В Польше упал дрон

В польском Лекове на частную территорию упал беспилотник, сообщает RMF FM со ссылкой на корреспондента.

По данным издания, вероятнее всего, это был разведывательный дрон, который упал во время польских военных учений в регионе.

В результате инцидента никто не пострадал, здания не повреждены.

В конце октября в Польше военный беспилотник потерял связь и упал, повредив автомобиль Польской почты и два грузовика доставки. Власти вскоре уточнили, что дрон был учебным и принадлежал Польской группе вооружений. В результате инцидента никто не пострадал.