Политика⁠,
0

В Польше упал дрон

В польском Лекове упал беспилотник

В польском Лекове на частную территорию упал беспилотник, сообщает RMF FM со ссылкой на корреспондента.

По данным издания, вероятнее всего, это был разведывательный дрон, который упал во время польских военных учений в регионе.

В результате инцидента никто не пострадал, здания не повреждены.

Лавров назвал упавшие в Польше БПЛА неспособными долететь из России
Политика
Сергей Лавров

В конце октября в Польше военный беспилотник потерял связь и упал, повредив автомобиль Польской почты и два грузовика доставки. Власти вскоре уточнили, что дрон был учебным и принадлежал Польской группе вооружений. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Польша беспилотники

