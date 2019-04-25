Египтяне продлили президентство

Принятые на референдуме поправки к Конституции позволяют Абделю Фаттаху ас-Сиси оставаться у власти еще 11 лет

Египтяне на референдуме поддержали поправки в Конституцию, предполагающие увеличение президентского срока, расширение роли армии и изменение парламентской системы. Это позволяет президенту ас-Сиси сохранить свой пост до 2030 года

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Референдум, который продолжался три дня, завершился в понедельник, 22 апреля. По данным Reuters, внесение поправок в Конституцию поддержали 88,83% проголосовавших. Итоговая явка составила 44,33%. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в своем Twitter выразил благодарность гражданам страны, которые, по его словам, «поразили мир осознанием проблем, с которыми сталкивается Египет».

Как изменится система власти в Египте

Поправки в Конституцию, которые были вынесены на народное одобрение, парламент страны одобрил на прошлой неделе. В соответствии с ними срок президентских полномочий увеличится с четырех до шести лет (был сокращен Конституцией 2012 года, до этого составлял шесть лет), число депутатов нижней палаты парламента сократится с 596 до 450, расширится роль армии. При этом появится пост вице-президента (был отменен Конституцией 2012 года) и восстановлена верхняя палата парламента — сенат (был упразднен после очередного пересмотра основного закона в 2014 году).

Изменения ожидают и судебную систему — в частности, президент получит право назначать судей и генерального прокурора (сейчас назначается Верховным судебным советом); также будет создан Высший совет судебных органов во главе с президентом и расширена юрисдикция военных судов.

Задача армии, согласно первому параграфу ст. 200 основного закона, будет заключаться не только в обеспечении безопасности страны и ее территории, но и в защите Конституции, демократии, основ государства и его цивилизационной основы.

Какие возможности получит действующий президент

Хотя Конституция по-прежнему будет ограничивать срок пребывания на посту президента двумя сроками подряд, в особой поправке к ст. 241 указывается, что «срок действующего президента заканчивается через шесть лет после его избрания в 2018 году и ему разрешается переизбираться на следующий срок в шесть лет». Это означает, что у 64-летнего ас-Сиси будет возможность оставаться на посту президента еще 11 лет, до 2030 года, хотя его нынешний срок — второй.

«Президент Египта ас-Сиси пользуется достаточной популярностью», — утверждает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований востоковедения РАН Борис Долгов. Под руководством ас-Сиси в Египте восстановилась гражданская власть, идет реализация крупных проектов — обновление Суэцкого канала, строительство новой столицы Египта, борьба с террористическими группировками, связанными с радикальным течением «Братьев-мусульман», перечисляет достижения действующего президента эксперт. По мнению Долгова, нынешнее руководство Египта пользуется достаточной поддержкой, а референдум — логичное продолжение политики, которую проводит ас-Сиси.

Как ас-Сиси пришел к власти​ Фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси победил на президентских выборах в мае 2014 года. За год до этого он был ключевым участником свержения президента Мухаммада Мурси. Последний победил в 2012 году на первых выборах после свержения Хосни Мубарака, занимавшего пост президента 30 лет — до 2011 года. Ас-Сиси во время свержения Мурси занимал пост министра обороны. Сейчас Мурси отбывает пожизненный срок. Еще до выборов 2014 года эксперты стали называть сложившийся при ас-Сиси режим власти «мубаракизм без Мубарака». В 2018 году глава государства был переизбран на пост президента с 97% голосов. При этом большинство конкурентов не были допущены до выборов.

​Кто предложил изменить Конституцию

Инициатива внесения поправок в Конституцию возникла в феврале этого года у группы депутатов пропрезидентского блока «В поддержку Египта», располагающего 351 мандатом. Один из инициаторов, депутат парламента Мухаммед Абу Хамед, отметил, что ас-Сиси начал важные политические и экономические реформы и «ему необходимо позволить продолжать преобразования в условиях нестабильности в соседних Ливии и Судане». Работа над поправками велась законодательной комиссией парламента. 18 апреля 531 депутат из 596 членов парламента проголосовал за внесение поправок.

Коалиция оппозиционных партий призвала египтян отвергнуть предложенные конституционные поправки. «Гражданское демократическое движение», имеющее семь мест в парламенте, назвало поправки «атакой на демократию» и призвало население нарушить «барьер тишины» и проголосовать против конституционных изменений.

Как на референдум реагировала оппозиция

Оппозиция в ходе референдума сообщала о запрете размещения баннеров с призывом непринятия поправок, поэтому единственным средством выражения недовольства стал интернет. Противники поправок организовали группу «Батиль» (по-арабски «ложь») и создали сайт голосования за и против поправок. Позднее сайт был заблокирован. По данным организации NetBlocks, власти Египта частично или полностью заблокировали 34 тыс. сайтов, созданных в целях предотвратить принятие поправок.

Лидер оппозиции и экс-глава Конституционной партии Халед Дауд заявил, что Египет не извлек урок из революции 2011 года и событий в Алжире и Судане. В Алжире и Судане ситуация другая, считает Борис Долгов. В Алжире президент Абдельазиз Бутефлика уже ушел в отставку, он был болен и находился в реанимации, когда выдвигался на пятый срок, рассказывает эксперт. Что касается Судана, то там, как считает Долгов, можно говорить о борьбе внутри армии, ухудшении социально-экономической ситуации и внешнем факторе: перед смещением Омара аль-Башира в апреле страны Запада заявляли о необходимости смены власти. «В Египте же армия поддерживает президента, в ней нет какого-либо раскола, и то, что ас-Сиси пытается улучшить экономическую ситуацию и реализует большие проекты, обеспечивает ему поддержку», — заключает эксперт.

Поправка о продлении президентского срока спровоцировала открытые дискуссии, но сам референдум прошел спокойно, сказал РБК эксперт клуба «Валдай», бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми. Сохранится ли стабильность в египетском обществе, будет зависеть от того, как власти реализуют все нововведения, приведут ли они к повышению эффективности власти, добавил он.