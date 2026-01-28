 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп предрек Кубе приближающийся «крах»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба близка к провалу. Его заявление прозвучало во время общения с журналистами перед республиканским митингом в Айове.

«Куба — это государство, очень близкое к краху», — сказал Трамп.

Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы
Политика
Фото:Norlys Perez / Reuters

Трамп уже несколько раз заявлял, что «висящая на волоске» Куба оказалась в «большой беде», и она «вот-вот падет». Он подчеркивал, что у страны нет «никаких доходов», так как деньги в Гавану шли только из Венесуэлы, президента которой, Николаса Мадуро, США захватили и вывезли 3 января.

Президент США обвинил кубинское правительство в вымогательстве денег у Венесуэлы. Гавана отвергла обвинения, а  кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что США нападают на Кубу уже 66 лет, при этом она никому не угрожает. 

22 января The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа ищет людей в правительстве Кубы, которые помогли бы США сменить власть в стране к концу 2026 года.

По словам собеседников газеты, власти США считают, что Куба находится «на грани коллапса» после утраты «жизненно важного покровителя» в лице Мадуро.

Кроме того, как писало Politico, администрация Трампа рассматривает возможность полной блокады импорта нефти на Кубу, но решение еще не принято. В Кремле эту информацию назвали тревожной, подчеркнув, что Москва очень дорожит двусторонними отношениями с Гаваной. 

