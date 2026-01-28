Пограничники США ранили мужчину недалеко от границы с Мексикой в Аризоне

Человек был ранен в результате инцидента с участием агентов Пограничной службы США недалеко от границы с Мексикой в Аризоне, сообщает Reuters со ссылкой на шерифа округа Пима Криса Наноса.

В пожарном округе Санта-Рита сообщили, что мужчина был задержан и доставлен вертолетом в больницу. Его состояние после операции оценивается как серьезное, но стабильное. Федеральные агенты не пострадали.

В пресс-релизе офиса шерифа округа Пима, опубликованном в Х, говорится, что утром 27 января пограничники попытались остановить машину, подозреваемую в использовании в незаконной перевозке людей через границу. Водитель не остановился, а затем покинул автомобиль и попытался сбежать. Он начал стрелять по преследовавшим его агентам Пограничной службы, те ответным огнем ранили мужчину.

Его идентифицировали как 34-летнего гражданина США Патрика Гэри Шлегела, подозреваемого в контрабанде людей. По словам источника CNN, Шлегел открыл огонь также по вертолету подразделения воздушных и морских операций.

ФБР расследует «предполагаемое нападение на федерального сотрудника», сообщила представитель полевого офиса агентства в Финиксе Брук Бреннан.

Как уточняет The Wall Street Journal, стрельба произошла на фоне повышенного общественного внимания к действиям федеральных иммиграционных и пограничных ведомств. Так, в январе в Миннеаполисе произошло три случая стрельбы, в результате которых пограничниками был застрелен один человек, еще двое были ранены сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).