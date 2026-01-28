 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан Нюрбинского района Якутии, сообщает пресс-служба регионального МЧС в телеграм-канале.

Огонь вспыхнул в ночь на 28 января в частном доме на ул. Ломоносова в селе Нюрбачан. Когда пожарные прибыли на место, весь второй этаж дома был охвачен огнем. Пожар тушили десять спасателей, используя две единицы техники.

«Дом поврежден огнем по всей площади — 91 кв.м», — говорится в сообщении МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Пожарные нашли пять тел, их личности устанавливают специалисты. По данным прокуратуры Якутии, среди погибших есть дети. Еще двое человек, в том числе один ребенок, пострадали, их госпитализированы.

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Прокуратура Якутии также подчеркнула, что взяла под контроль установление обстоятельств пожара.

