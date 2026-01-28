 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил о второй приближающейся к Ирану «армаде» США

Президент США Дональд Трамп призвал Иран, куда плывет уже вторая американская военная флотилия, заключить сделку.

«Прямо сейчас в сторону Ирана плывет еще одна прекрасная армада <...> Надеюсь, они заключат сделку», — сказал Трамп, выступая на республиканском митинге в Айове.

Американский президент не уточнил, о какой именно сделке идет речь.

Трамп ранее несколько раз предупреждал о возможном применении силы против Ирана из-за жесткого подавления иранскими властями протестов в стране. 16 января Трамп заявил, что убедил себя не бомбить Иран, хотя по данным источников The Wall Street Journal его убедили союзники Соединенных Штатов на Ближнем Востоке — Израиль и арабские страны.

О выдвижении большой американской флотилии в сторону Ирана Трамп сообщил 23 января. Американский президент сказал, что США пошли на такой шаг «на всякий случай», и он надеется, что флот не придется использовать.

Кроме того, по данным The Economist, США развернули вблизи Ирана дополнительные силы и средства рядом с Ираном, включая зенитно-ракетный комплекс Patriot и комплекс противоракетной обороны THAAD.

27 января Трамп в интервью Axios сообщил, что Иран запросил переговоры с США, желая заключить сделку. По словам американского президента, дипломатическое урегулирование остается возможным, хотя американская флотилия у берегов Ирана уже превышает по масштабам ту, что США сформировали у берегов Венесуэлы.

The Economist узнал, что США развернули Patriot и THAAD вблизи Ирана
Политика
Фото:Lockheed Martin / Getty Images

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур предупредил, что иранские силы «держат палец на спусковом крючке».

После второго прихода в Белый дом Трамп заявил, что хочет заключить с Ираном ядерную сделку. Государства провели несколько раундов переговоров о возможной сделке, в рамках которой Иран ограничит свою ядерную программу.

В июне 2025 президент Исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы, но не согласится с ее «обнулением». В конце того же месяца США ударили по объектам Ирана «взломщиками бункеров» и крылатыми ракетами. Сделка до сих пор не заключена.

Софья Полковникова
Дональд Трамп Иран флот
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
