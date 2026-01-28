Аэропорт Саратова приостановил полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.
Мера принята для безопасности полетов, говорится в сообщении.
Аналогичные ограничения действуют в воздушном хабе Краснодара.
Материал дополняется
