Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Краснодарском крае

Четыре частных дома повреждены в Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников, сообщает региональный оперштаб в телеграм-канале.

В двух частных домах в хуторе Свободный выбило стекла в окнах. Столько же домов пострадали в станице Северской: в одном из них также выбило стекла, во втором — повреждены кровля, потолок и пол.

«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты. Мера действует на момент публикации. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко предупреждал об объявленной опасности атаки дронов на территории муниципалитета. На момент публикации материала о снятии тревоги он не сообщал.