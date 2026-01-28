Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Краснодарском крае
Четыре частных дома повреждены в Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников, сообщает региональный оперштаб в телеграм-канале.
В двух частных домах в хуторе Свободный выбило стекла в окнах. Столько же домов пострадали в станице Северской: в одном из них также выбило стекла, во втором — повреждены кровля, потолок и пол.
«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Ранее в аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты. Мера действует на момент публикации. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко предупреждал об объявленной опасности атаки дронов на территории муниципалитета. На момент публикации материала о снятии тревоги он не сообщал.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России