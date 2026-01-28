 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дипмиссия сообщила о задержании россиянок в США за въезд на военную базу

Сотрудники консульского отдела посольства России в США поддерживают контакт с американскими властями по вопросу задержания двух россиянок в Калифорнии, сообщили в дипмиссии, передает «РИА Новости».

«Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне поддерживают контакт с иммиграционными властями, выясняя обстоятельства произошедшего и требуя соблюдения их прав в полном объеме», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии уточнили, что две россиянки были переданы иммиграционно-таможенной службе США (ICE) «после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Camp Pendleton. Женщин направили в депортационный центр, где они ждут репатриации, рассказали в диппредставительстве.

МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера
Политика
Вид на здание МИД России

Госдепу США направлена соответствующая дипломатическая нота, однако пока официального уведомления от ведомства не поступало, добавили в посольстве.

Ранее телеграм-канал Shot писал, что две россиянки — Кристина и Наташа из Самары — случайно заехали на военную базу США Camp Pendleton, следуя по маршруту из навигационного приложения на пути к McDonald’s. Согласно сообщению канала, девушек сразу же задержали военнослужащие, их обвиняют в незаконном проникновении на военный объект. По данным Shot, к 26 января россиянки находились под арестом трое суток.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Калифорния посольство России в США задержания россияне
Материалы по теме
Рябков сообщил, что США не отпустили захваченных на танкере россиян
Политика
В МИДе сообщили, что США не отпустили моряков с танкера «Маринера»
Политика
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
В Киеве и окрестностях сработала ПВО Политика, 03:21
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп заявил о второй приближающейся к Ирану «армаде» США Политика, 03:02
Богомолов счел критику своего назначения в Школу-студию МХАТ абсурдом Общество, 02:51
Дипмиссия сообщила о задержании россиянок в США за въезд на военную базу Общество, 02:34
Аэропорт Краснодара временно ограничил полеты Политика, 01:57
Трамп пригрозил Ираку прекратить помощь, лишив «шансов на успех» Политика, 01:55
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Трамп предрек Кубе приближающийся «крах» Политика, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Ташкент вновь потребовал от Москвы уважения к мигрантам в ходе рейдов Политика, 01:14
Трамп сравнил курс доллара с йо-йо на фоне минимума за четыре года Финансы, 01:07
Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным с Аляски Политика, 00:53
В Латвии на 10 лет осудили мужчину после участия в конференции в Москве Общество, 00:35
МВД будет обмениваться с органами образования данными детей мигрантов Общество, 00:05