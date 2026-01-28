Дипмиссия сообщила о задержании россиянок в США за въезд на военную базу
Сотрудники консульского отдела посольства России в США поддерживают контакт с американскими властями по вопросу задержания двух россиянок в Калифорнии, сообщили в дипмиссии, передает «РИА Новости».
«Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне поддерживают контакт с иммиграционными властями, выясняя обстоятельства произошедшего и требуя соблюдения их прав в полном объеме», — говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии уточнили, что две россиянки были переданы иммиграционно-таможенной службе США (ICE) «после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Camp Pendleton. Женщин направили в депортационный центр, где они ждут репатриации, рассказали в диппредставительстве.
Госдепу США направлена соответствующая дипломатическая нота, однако пока официального уведомления от ведомства не поступало, добавили в посольстве.
Ранее телеграм-канал Shot писал, что две россиянки — Кристина и Наташа из Самары — случайно заехали на военную базу США Camp Pendleton, следуя по маршруту из навигационного приложения на пути к McDonald’s. Согласно сообщению канала, девушек сразу же задержали военнослужащие, их обвиняют в незаконном проникновении на военный объект. По данным Shot, к 26 января россиянки находились под арестом трое суток.
