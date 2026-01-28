Трамп пригрозил Ираку прекратить помощь, лишив «шансов на успех»

Президент Дональд Трамп предупредил Ирак о прекращении помощи от американской стороны, а значит и конце процветания страны, в случае, если Нури аль-Малики вернется на пост премьер-министра.

Трамп назвал возможное возвращение Нури аль-Малики на пост премьер-министра «очень плохим выбором». «В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова», — написал в Truth Social американский президент.

Он заявил также, Нури аль-Малики отличается «безумными политикой и идеологией», а потому Вашингтон тогда не будет помогать Багдаду, и у Ирака пропадут все «шансы на успех, процветание или свободу».

Нури аль-Малики возглавлял иракское правительство с 2006 по 2014 годы. В августе 2014 года он был смещен с поста и объявил об отставке на фоне наступления боевиков Исламского государства (ИГ, признана в России террористической и запрещена).

В январе 2026 года коалиция «Координационная структура», состоящая из близких к Ирану шиитских партий и образующая крупнейший блок в иракском парламенте, выдвинула Нури аль-Малики кандидатом на пост главы нового правительства страны, сообщила Al Arabiya.

Как сообщала 23 января Financial Times, США оказывают давление на ведущих иракских политиков, требуя сформировать правительство без участия поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных группировок.

Источники газеты утверждали, что в случае получения отказа США готовы ограничить поставки наличных долларов, поступающих в Ирак от продажи нефти. Этот механизм действует с 2003 года.