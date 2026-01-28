 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп пригрозил Ираку прекратить помощь, лишив «шансов на успех»

Трамп пригрозил Ираку прекращением помощи из-за риска возвращения премьера

Президент Дональд Трамп предупредил Ирак о прекращении помощи от американской стороны, а значит и конце процветания страны, в случае, если Нури аль-Малики вернется на пост премьер-министра.

Трамп назвал возможное возвращение Нури аль-Малики на пост премьер-министра «очень плохим выбором». «В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова», — написал в Truth Social американский президент.

Он заявил также, Нури аль-Малики отличается «безумными политикой и идеологией», а потому Вашингтон тогда не будет помогать Багдаду, и у Ирака пропадут все «шансы на успех, процветание или свободу».

Нури аль-Малики возглавлял иракское правительство с 2006 по 2014 годы. В августе 2014 года он был смещен с поста и объявил об отставке на фоне наступления боевиков Исламского государства (ИГ, признана в России террористической и запрещена).

В январе 2026 года коалиция «Координационная структура», состоящая из близких к Ирану шиитских партий и образующая крупнейший блок в иракском парламенте, выдвинула Нури аль-Малики кандидатом на пост главы нового правительства страны, сообщила Al Arabiya.

FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку
Политика
Фото:Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press

Как сообщала 23 января Financial Times, США оказывают давление на ведущих иракских политиков, требуя сформировать правительство без участия поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных группировок.

Источники газеты утверждали, что в случае получения отказа США готовы ограничить поставки наличных долларов, поступающих в Ирак от продажи нефти. Этот механизм действует с 2003 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Ирак Нури аль-Малики
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку
Политика
Американские войска покинули всю территорию Ирака, кроме Курдистана
Политика
Иракская разведка заметила резкий рост числа боевиков ИГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
В Киеве и окрестностях сработала ПВО Политика, 03:21
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп заявил о второй приближающейся к Ирану «армаде» США Политика, 03:02
Богомолов счел критику своего назначения в Школу-студию МХАТ абсурдом Общество, 02:51
Дипмиссия сообщила о задержании россиянок в США за въезд на военную базу Общество, 02:34
Аэропорт Краснодара временно ограничил полеты Политика, 01:57
Трамп пригрозил Ираку прекратить помощь, лишив «шансов на успех» Политика, 01:55
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Трамп предрек Кубе приближающийся «крах» Политика, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Ташкент вновь потребовал от Москвы уважения к мигрантам в ходе рейдов Политика, 01:14
Трамп сравнил курс доллара с йо-йо на фоне минимума за четыре года Финансы, 01:07
Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным с Аляски Политика, 00:53
В Латвии на 10 лет осудили мужчину после участия в конференции в Москве Общество, 00:35
МВД будет обмениваться с органами образования данными детей мигрантов Общество, 00:05