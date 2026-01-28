 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара временно ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Мера стала дополнением к введенному NOTAM, согласно которому воздушный хаб Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Волгограда ограничили полеты
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Вечером 27 января, в Геленджике, Новороссийске, Туапсинском округе объявляли угрозу атаки дронов, сообщали глава Новороссийска Андрей Кравченко, глава Геленджика Алексей Богодистов и глава Туапсинского округа Сергей Бойко в телеграм-каналах.

Бойко на момент публикации не сообщил об отмене тревоги, в двух других населенных пунктах опасность сняли.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Краснодар аэропорты приостановка полетов
