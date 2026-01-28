Аэропорт Краснодара временно ограничил полеты
В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Мера стала дополнением к введенному NOTAM, согласно которому воздушный хаб Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.
Вечером 27 января, в Геленджике, Новороссийске, Туапсинском округе объявляли угрозу атаки дронов, сообщали глава Новороссийска Андрей Кравченко, глава Геленджика Алексей Богодистов и глава Туапсинского округа Сергей Бойко в телеграм-каналах.
Бойко на момент публикации не сообщил об отмене тревоги, в двух других населенных пунктах опасность сняли.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России