Захват Мадуро⁠,
0

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

Рубио: США готовы применить силу, чтобы власти Венесуэлы сотрудничали
Сюжет
Захват Мадуро
США готовы использовать силу, чтобы добиться «максимального сотрудничества» от властей Венесуэлы, если другие методы окажутся неэффективными, заявил Рубио. Родригес сказала, что с Каракаса «хватит приказов от Вашингтона»
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Администрация США готова применить силу, чтобы добиться «максимального сотрудничества» от руководства Венесуэлы, заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.

«Мы готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными. Мы надеемся, что в этом не возникнет необходимости, но мы никогда не откажемся от нашего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Рубио отметил, что временный лидер Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор страны для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать деньги от продажи нефти для покупки американских товаров.

Два дня назад Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона» по внутренней политике. Она подчеркнула, что единственный способ защитить суверенитет страны — национальное единство. Родригес добавила, что разногласия с США будут решать с помощью «боливарианской дипломатии». Трамп после этого сказал, что не знает о таких словах временного лидера Венесуэлы, но они «в хороших отношениях».

На прошлой неделе Родригес также рассказала, что США угрожали ей и другим высокопоставленным венесуэльским чиновникам убийством в случае отказа от сотрудничества. По ее словам, угрозы и шантаж продолжаются до сих пор. Родригес заявила, что Венесуэла должна действовать в соответствии с четкими целями, среди которых сохранение мира в республике и политической власти, а также спасение заложников.

CNN узнал, что ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле
Политика
Фото:David Burnett / Newsmakers / Getty Images

Родригес назначили исполняющей обязанности президента Венесужлы после операции США 3 января, в ходе которой американские военные захватили и вывезли в Штаты Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. Трамп заявлял, что Вашингтон будут управлять Венесуэлой, пока в стране не произойдет переход власти. В команду по управлению Венесуэлой вошли Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет.

Трамп подчеркивал, что американские войска не будут вводить в Венесуэлу, пока Родригес «делает то, что мы хотим». По данным Bloomberg, президент США одобрил ее кандидатуру на должность временного лидера Венесуэлы из-за опыта развития нефтяного сектора.

Politico писало, что США ожидают от сменщицы Мадуро ряда «проамериканских шагов», в частности мер по пресечению наркотрафика, высылки из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов» и прекращения поставок нефти противникам США. Кроме того, по сведениям издания, Вашингтон надеется, что Родригес посодействует проведению свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Марко Рубио Венесуэла Делси Родригес применение силы
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
