США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

США готовы использовать силу, чтобы добиться «максимального сотрудничества» от властей Венесуэлы, если другие методы окажутся неэффективными, заявил Рубио. Родригес сказала, что с Каракаса «хватит приказов от Вашингтона»

Марко Рубио (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Администрация США готова применить силу, чтобы добиться «максимального сотрудничества» от руководства Венесуэлы, заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.

«Мы готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными. Мы надеемся, что в этом не возникнет необходимости, но мы никогда не откажемся от нашего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Рубио отметил, что временный лидер Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор страны для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать деньги от продажи нефти для покупки американских товаров.

Два дня назад Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона» по внутренней политике. Она подчеркнула, что единственный способ защитить суверенитет страны — национальное единство. Родригес добавила, что разногласия с США будут решать с помощью «боливарианской дипломатии». Трамп после этого сказал, что не знает о таких словах временного лидера Венесуэлы, но они «в хороших отношениях».

На прошлой неделе Родригес также рассказала, что США угрожали ей и другим высокопоставленным венесуэльским чиновникам убийством в случае отказа от сотрудничества. По ее словам, угрозы и шантаж продолжаются до сих пор. Родригес заявила, что Венесуэла должна действовать в соответствии с четкими целями, среди которых сохранение мира в республике и политической власти, а также спасение заложников.

Родригес назначили исполняющей обязанности президента Венесужлы после операции США 3 января, в ходе которой американские военные захватили и вывезли в Штаты Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. Трамп заявлял, что Вашингтон будут управлять Венесуэлой, пока в стране не произойдет переход власти. В команду по управлению Венесуэлой вошли Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет.

Трамп подчеркивал, что американские войска не будут вводить в Венесуэлу, пока Родригес «делает то, что мы хотим». По данным Bloomberg, президент США одобрил ее кандидатуру на должность временного лидера Венесуэлы из-за опыта развития нефтяного сектора.

Politico писало, что США ожидают от сменщицы Мадуро ряда «проамериканских шагов», в частности мер по пресечению наркотрафика, высылки из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов» и прекращения поставок нефти противникам США. Кроме того, по сведениям издания, Вашингтон надеется, что Родригес посодействует проведению свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку.