США предостерегли Южную Корею от санкций против американских IT-компаний

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Южную Корею о недопустимости вводить санкции и устраивать расследования против американских технологических компаний, включая Coupang. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники газеты рассказали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился в Вашингтоне с премьер-министром Южной Кореи Кимом Мин Соком, и в разговоре предостерег его от введения санкций против технологических компаний США. По словам собеседников издания, во многих недавних обсуждениях фигурировала, в частности, американская e-commerce-платформа Coupang (аналог Amazon), почти весь бизнес которой сосредоточен в Восточной Азии.

Кроме того, как уточнила WSJ, компания имеет влиятельных союзников в администрации Трампа, а также в конгрессе. Источники газеты рассказали, что разговор Вэнса с Кимом Мин Соком состоялся всего за несколько дней до обострения торговых разногласий между США и Южной Кореей. Как говорится в материале, хотя Вэнс не высказал Киму явной угрозы, подразумевалось, что шаги Сеула против американских технологических компаний могут привести к расторжению торговой сделки и повышению пошлин для Южной Кореи.

26 января Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25%. Американский президент объяснил свое решение затягиванием сроков со стороны Южной Кореи по принятию торгового соглашения, о котором стороны договорились ранее. Документ предусматривает инвестиции Южной Кореи в США на $350 млрд и обязательство не дискриминировать американские технологические компании, уточнила WSJ.

В ответ Сеул заявил, что не получил официального уведомления или подробного объяснения о повышении тарифов на корейские товары. В США было решено направить министра промышленности Ким Чон Квана в США для переговоров с американским министром торговли Говардом Лютником.

Источники газеты утверждают, что напряженность подпитывается также недовольством некоторых чиновников США, вызванного подходом Сеула к ряду вопросов, включая отношение к американским IT-компаниям и действия против христианских церквей в Корее. При этом представитель Белого дома отверг споры по технологическим и религиозным вопросам как причины тарифной угрозы.

Coupang в ноябре 2025 года попала в центр скандала с утечкой данных. По информации компании, инцидент затронул примерно две трети населения Южной Кореи, пишет Bloomberg. Reuters подчеркивает, что утечка спровоцировала широкомасштабное расследование, а также судебные иски со стороны инвесторов и потребителей. Несколько инвесторов, включая Greenoaks и Altimeter, обратились к торговому представителю США с просьбой расследовать действия Южной Кореи и ввести «соответствующие торговые меры, потенциально включая тарифы и другие санкции», утверждая, что ответные меры на утечку данных вышли далеко за рамки обычного регулирования. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что власти будут рассматривать дело об утечке данных Coupang строго в рамках закона, подчеркнув суверенитет страны. Министр торговли Ё Хан Ку добавил, что правительство не дискриминирует Coupang, а обеспокоенность США связана с недопониманием.