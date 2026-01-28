ТАСС: рост ущерба по делу Разина может вырасти до 1 млрд руб.

Семья Юрия Шатунова оценила рост ущерба в два раза по делу Разина

Ущерб по уголовному делу семьи солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова против продюсера Андрея Разина может вырасти с 500 млн до примерно 1 млрд руб. из-за появления второго эпизода мошенничества. Об этом сообщили ТАСС в окружении семьи покойного музыканта.

Разина заочно обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Изначально дело касалось присвоения доходов от песен «Ласкового мая», принадлежавших поэту Сергею Кузнецову. Позже следствие выявило еще один эпизод — подделку договора с Шатуновым о передаче прав на произведения, имя и изображение артиста. «По нашей скромной оценке, ущерб по уголовному делу Андрея Разина из-за появления в нем второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с Юрой Шатуновым, может увеличиться в два раза и составить около 1 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

Экспертизы установили, что представленные Разиным договоры были сфальсифицированы. Подлинный договор, найденный семьей Шатунова, касался лишь права на публикации в СМИ и не предусматривал передачу авторских и смежных прав.

Андрей Разин заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он находится за пределами России, в США, имеет также гражданство Турции. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.