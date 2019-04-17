Парламент Египта одобрил увеличение президентского срока ас-Сиси

Парламент Египта большинством голосов одобрил внесение по правок в конституцию страны, согласно которым президент Абдель-Фаттах ас-Сиси сможет остаться на своем посту до 2030 года, передает Reuters.

За поправки из 596 парламентариев проголосовал 531, еще 22 высказались против, остальные — воздержались.

Эти поправки, в частности, позволяют президенту продлить свой срок с четырех до шести лет. Кроме того, они дадут ему возможность принять участие в следующих президентских выборах, что при удачном раскладе позволит ас-Сиси остаться в этой должности до 2030 года.

Теперь в стране пройдет референдум, на котором жители решат, вступят ли эти поправки в силу. Проживающие за границей египтяне проголосуют 19 и 20 апреля, а на территории страны референдум пройдет 21-23 апреля.