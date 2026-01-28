 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве и окрестностях сработала ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Киева и Киевской области сообщили о работе ПВО. В Киеве возник пожар, заявил глава военной администрации. Также взрывы прозвучали в Одессе, там произошел пожар, сообщили местные власти

В Киеве сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале, призвав жителей оставаться в укрытиях.

По его словам, в Голосеевском районе города обломки упали на дорогу, кроме того, возник пожар на крыше нежилого здания.

В украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога. Киевская областная военная администрация также сообщила о работе ПВО в регионе.

«Суспiльне» и «РБК-Украина» писали о взрывах в Одессе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер позже в телеграм-канале сообщил о пожаре в Киевском районе города.

В Киеве после взрывов начались перебои с отоплением и водой
Политика

В ночь на 24 января в Киеве также сработала ПВО, звучали взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщал о перебоях в тепло- и водоснабжении на левом берегу Днепра. 

Жители украинской столицы на протяжении долгого времени живут в условиях длительных отключений электроэнергии, город столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. 16 января в украинской энергетики объявили режим ЧС.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев Киевская область Одесса ПВО взрывы пожары
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
США вывезли из Шотландии капитана захваченного танкера и его помощника Политика, 04:37
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Якутии Общество, 04:25
Семья Юрия Шатунова оценила рост ущерба в два раза по делу Разина Общество, 04:17
Пограничники США ранили мужчину недалеко от границы с Мексикой в Аризоне Политика, 04:12
В Киеве и окрестностях сработала ПВО Политика, 03:21
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп заявил о второй приближающейся к Ирану «армаде» США Политика, 03:02
Богомолов счел критику своего назначения в Школу-студию МХАТ абсурдом Общество, 02:51
Дипмиссия сообщила о задержании россиянок в США за въезд на военную базу Общество, 02:34
Аэропорт Краснодара временно ограничил полеты Политика, 01:57
Трамп пригрозил Ираку прекратить помощь, лишив «шансов на успех» Политика, 01:55
Трамп предрек Кубе приближающийся «крах» Политика, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Ташкент вновь потребовал от Москвы уважения к мигрантам в ходе рейдов Политика, 01:14