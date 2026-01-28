В Киеве и окрестностях сработала ПВО
В Киеве сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале, призвав жителей оставаться в укрытиях.
По его словам, в Голосеевском районе города обломки упали на дорогу, кроме того, возник пожар на крыше нежилого здания.
В украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога. Киевская областная военная администрация также сообщила о работе ПВО в регионе.
«Суспiльне» и «РБК-Украина» писали о взрывах в Одессе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер позже в телеграм-канале сообщил о пожаре в Киевском районе города.
В ночь на 24 января в Киеве также сработала ПВО, звучали взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщал о перебоях в тепло- и водоснабжении на левом берегу Днепра.
Жители украинской столицы на протяжении долгого времени живут в условиях длительных отключений электроэнергии, город столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. 16 января в украинской энергетики объявили режим ЧС.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
