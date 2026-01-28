 Перейти к основному контенту
Богомолов счел критику своего назначения в Школу-студию МХАТ абсурдом

Разделение на «своих» и «чужих» превращает Школу-студию МХАТ в секту, заявил Богомолов, назвав такие рассуждения «наивными, а иногда просто глупыми». По его словам, внутренних конфликтов в школе нет, его назначением довольны
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Разделение на «своих» и «чужих» превращает Школу-студию МХАТ в секту, такие рассуждения абсурдны, заявил в интервью «Известиям» режиссер Константин Богомолов.

Назначение Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ на прошлой неделе вызвало критику со стороны ряда выпускников театральной школы. Актриса Марьяна Спивак опубликовала открытое письмо от имени выпускников школы-студии к министру культуры Ольге Любимовой.

В обращении говорится, что в школе-студии ректора исторически выбирали «всем мхатовским сообществом» с опорой на преемственность. Поэтому решение Минкультуры выбрать Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности», сложившиеся в театральной школе с момента основания. Письмо публично поддержали Юлия Меньшова, Варвара Шмыкова, Антон Шагин и другие артисты.

«Рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра. <...> Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить «чужим». Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», — сказал Богомолов.

По его мнению, имеет следует думать не о происхождении, а об «эффективности, о целях и задачах» и о нынешних проблемах в театральном образовании, которые затрагивают в том числе Школу-студию МХАТ. «Да, это один из столпов, но он тоже нуждается в развитии, обновлении, иногда — в болезненных решениях», — добавил режиссер.

Ректор ГИТИСа оценил назначение Богомолова в школу-студию МХАТ
Общество

Отвечая на вопрос о том, как его принял преподавательский состав, Богомолов признался, что еще не со всеми встретился, но на встречах, которые уже прошли, не почувствовал «ни капли негатива», «каких-то серьезных внутренних конфликтов или напряжений».

«Как правило, сложности возникают не внутри, а вокруг — из-за ревности, амбиций, страхов. Иногда — из искреннего беспокойства, которое со временем проходит. Но я, напротив, увидел заинтересованность и надежду, что мне удастся не только сохранить, но и приумножить традиции великой русской актерской школы», — заявил режиссер.

Константин Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 года. Он окончил филологический факультет МГУ и режиссерский факультет ГИТИСа. Свою первую режиссерскую работу — спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия» — он поставил в ГИТИСе в 2002 году.

Параллельно с режиссурой Богомолов занимается преподаванием, проводя мастер-классы в Московской школе нового кино. С 2019 года он возглавляет Театр на Малой Бронной, а в 2024-м также стал руководителем Театра Романа Виктюка, переименованного в «Театр-сцена «Мельников». В июле 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Необходимость смены ректора Школы-студии МХАТ возникла после смерти Игоря Золотовицкого, который руководил ей с 2013 года. Любимова, комментируя выбор на эту должность Богомолова, заявила, что его творчество «занимает особое место в современном культурном пространстве России».

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в эфире телеканала РБК назвалназначение Богомолова как «авангардного человека в определенном смысле» закономерным. Он напомнил, что ректор Школы-студии МХАТ в 1945-1980 годах Вениамин Радомысленский окончил искусствоведческое отделение литфака в МГУ. «То есть, говорить о какой-то преемственности в этом смысле, мне кажется, некоторое преувеличения», — сказал Заславский.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Константин Богомолов школа-студия МХАТ ректор назначения
Константин Богомолов фото
Константин Богомолов
режиссер, актер, и.о. ректора Школы-студии МХАТ
23 июля 1975 года
