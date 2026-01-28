«РИА Новости» узнало, что бывшего главного нарколога отпустили из колонии

Суд освободил от отбывания срока в колонии бывшего нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна, осужденного на семь лет лишения свободы в рамках дела о мошенничестве при закупке тестов на наркотики и алкоголь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.

«Суд освободил Евгения Брюна от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы», — сказал собеседник агентства.

Приговор Брюну был вынесен в октябре 2024 года. Помимо срока в колонии, его обязали выплатить штраф в размере 850 тыс. руб. и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.

Суд тогда огласил приговоры и другим фигурантам дела, среди которых — вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, бывший глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, бывшая начальница отдела МНПЦ наркологии по проведению торгов Людмила Еременкина и генеральный директор ООО «Микротехнологии» Сергей Васильев.

Брюна и Якушева задержали в августе 2022 года по делу о создании организованной преступной группы в Москве. По версии следствия, через аффилированные с супругой Якушева компании были закуплены тесты на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. Потерпевшими признаны МНЦП наркологии и департамент здравоохранения Москвы, предполагаемый ущерб — 138 млн рублей. В сентябре 2024 года суд арестовал имущество фигурантов, включая земельные участки, здания и квартиру.

Брюн вину не признал. Его защита заявляла о несогласии с выводами суда, поскольку в приговоре упоминалась экспертиза стоимости тест-контейнеров, которая, по словам адвоката Брюна Сергея Севрука, фактически не проводилась из-за отсутствия у них рыночной цены. Юрист также подчеркивал вклад Брюна в борьбу с алкоголизмом и наркоманией. Весной 2025 года Мосгорсуд оставил приговор без изменений, защита подала кассационную жалобу, ее рассмотрение было назначено на 28 января.