США вывезли из Шотландии капитана захваченного танкера и его помощника

США в ночь на 27 января вывезли из Шотландии капитана танкера Marinera, гражданина Грузии Автандила Каландадзе, и его первого помощника. Танкер был захвачен 7 января. Москва призвала освободить двух россиян — членов экипажа

Береговая охрана США вывезла из Великобритании капитана захваченного танкера Marinera, гражданина Грузии Автандила Каландадзе, и его первого помощника. Об этом генеральный прокурор Шотландии Рут Чартерис сообщила на заседании суда, в ходе которого родственника Каландадзе пытались добиться запрета на его вывоз, передает Sky News.

За день до этого суд выдал временный запрет на вывод капитана и команды танкера из-под его юрисдикции. Однако на заседании 27 января Чартерис сказала: «Капитан и первый помощник сейчас находятся на борту судна береговой охраны США Munro и покинули территориальное море Соединенного Королевства. <...> В 3:04 утра мы получили электронное письмо от Министерства юстиции [США], подтверждающее, что это именно так, так что, короче говоря, они больше не подпадают под территориальную юрисдикцию этого суда».

После этого временный запрет был отозван. Чартерис отметила, что власти США 16 января направили запрос о взаимной правовой помощи, который был удовлетворен. Остальные члены экипажа Marinera были доставлены в центр армейского резерва в Инвернессе, Шотландия, а сейчас они находятся в отеле в шотландском городе Элгин, рассказала Чартерис. Она добавила, что ни один из 26 человек не запросил убежища: пятеро из них хотят отправиться в США, остальные — в другие страны.

Адвокат Аамер Анвар, представляющий интересы жены Каландадзе, Натии Дзадзамы, заявил, что капитан и его помощник были «похищены под покровом темноты», а их вывод из-под юрисдикции Шотландии «не могло произойти без ведома и сотрудничества властей Соединенного Королевства».

Танкер Marinera изначально ходил под флагом Панамы и имел название Bella 1. В декабре 2025 года он пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом блокаду. Танкер находился под санкциями США, американские силы начали его преследование. В конце декабря судно сменило название и перешло под российскую юрисдикцию.

Москва, как писала The New York Times, направила в Вашингтон официальное требование прекратить преследование судна. По данным газеты, большую часть экипажа составляли выходы из России, Индии и Украины.

7 января Marinera был задержан к югу от Фарерских островов. В США им намерены предъявить уголовные обвинения за обход санкций.

МИД России 8 января потребовал от Вашингтона обеспечить «достойное обращение» с российскими членами экипажа, соблюдать их права и не препятствовать их возвращению на родину. На следующий день пресс-секретарь дипведомства Мария Захарова сообщила, что Трамп решил освободить двух россиян — членов экипажа танкера. Однако это решение к 24 января еще не было выполнено.