«Русский OneWeb» вышел на новую финансовую орбиту

Глобальный проект «Роскосмоса» подорожал почти вдвое

Стоимость создания спутниковой системы, которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд руб. Эти средства должны предоставить частные инвесторы, но желающих пока нет

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен. «Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 млрд руб.», — сообщил представитель «Роскосмоса».

Прежняя оценка необходимого финансирования находилась в пределах 300 млрд руб. Каковы перспективы этого проекта — разбирался РБК.

Что такое «русский OneWeb»

Речь идет о проекте, который разрабатывает «дочка» «Роскосмоса» — «Российские космические системы» (РКС). Впервые о планах по созданию спутниковой системы, которая позволила бы, в частности, оказывать услуги телефонной связи, высокоскоростного доступа в интернет, контроля датчиков интернета вещей и дронов в любой точке планеты, стало известно из материалов программы «Цифровая экономика» в ноябре 2017 года. На тот момент бюджет этого проекта оценивался в 299 млрд руб. Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.

OneWeb — телекоммуникационная компания, основанная бывшим менеджером Google Грегом Уайлером в Великобритании. Проект уже привлек $3,4 млрд от SoftBank Group Corp., Grupo Salinas, Qualcomm Technologies Inc., Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat, Virgin Group и др. и готовится создать группировку из 650 спутников. Первые космические аппараты были выведены на орбиту в марте этого года. Тогда же компания сообщила, что рассчитывает развернуть первую по-настоящему глобальную сеть связи к 2021 году.

В последних материалах программы «Цифровая экономика» проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы упоминался как часть проекта «Сфера». О его существовании впервые заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии в июне 2018 года. По его словам, спутники, запущенные в рамках программы «Сфера», будут заниматься «и позиционированием, и зондированием Земли, и связью». Причем качество связи будет такое, что «сможет, по сути, заменить кабельную связь», но будет дешевле и доступнее. «Это в целом может привести к абсолютной революции в сфере связи», — говорил президент.

Кто должен был финансировать «русский OneWeb»

Из-за чего подорожал проект, представитель «Роскосмоса» не уточнил. На официальной презентации проекта «Эфир» в мае 2018 года представитель РКС говорил, что 299 млрд руб. — это капитальные инвестиции в проект на шесть-семь лет. На тот момент в планах компании было создать группировку из 288 спутников к 2025 году. В утвержденных позже материалах программы «Цифровая экономика» указывалось, что на создание системы в 2018–2021 годах потребуется 280 млрд руб., которые планируется привлечь из внебюджетных источников. В качестве потенциального инвестора проекта изначально фигурировал Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ), однако осенью 2018 года «Коммерсантъ» писал, что банк намерен отказаться от поддержки «Эфира». Впрочем, на прямой вопрос, отказался ли ВЭБ от участия в проекте «Эфир», в пресс-службе госкорпорации РБК заявили, что не подтверждают эту информацию. Детали в ВЭБе обсуждать отказались.

Проект не находит единодушной поддержки и внутри самого «Роскосмоса». По словам представителя госкорпорации, ее научно-исследовательские организации, которые провели ​анализ обновленного бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта «Эфир», «не дали положительного заключения на него».

Что дальше​

До конца 2019 года может быть утверждена федеральная целевая программа комплексного развития космических и информационных технологий «Сфера», сейчас она находится на согласовании в федеральных ведомствах, сообщил заместитель руководителя Россвязи Игорь Чурсин, выступая на конференции Satellite Russia & CIS, которая проходила в Москве 10–11 апреля (корреспондент РБК присутствовал на мероприятии). Как сообщил также выступавший на конференции первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич, цель программы — создать взаимозависимую космическую информационную инфраструктуру, которая объединит действующие и новые спутниковые системы связи и вещания, дистанционного зондирования Земли, а также навигации. К концу срока реализации программы в 2030 году спутниковая группировка «Сферы» по планам должна превысить 600 аппаратов.

В «Сферу» должны войти как существующие проекты — навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная «Экспресс» и система персональной спутниковой связи «Гонец», так и новые — система спутниковой связи «Экспресс-РВ», глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M», среднеорбитальная система широкополосного доступа в интернет «Скиф», системы дистанционного зондирования Земли и др. Проект «Эфир», по словам Урличича, пока в программе не упоминается. «Мы открыты для всех проектов. «Эфир» должен показать свою экономическую рентабельность. Как только проект, который заявлен как внебюджетный, покажет привлеченные не из бюджета средства, он будет включен в ФЦП «Сфера», — сообщил он.

Бюджет самой ФЦП «Сфера» представители Россвязи и «Роскосмоса» отказались назвать. Изначально звучала цифра 300 млрд руб., поскольку программа «Сфера» являлась продолжением проекта «Эфир». Однако даже если проект «Эфир» в итоге не войдет в «Сферу», исходя из стоимости других проектов, которые должны войти в программу, ее бюджет должен составить сотни миллиардов рублей. Так, ранее представители ФГУП «Космическая связь» заявляли, что на создание системы «Экспресс-РВ» потребуется 105,4 млрд руб., из которых 58,8 млрд планируется привлечь из бюджета страны, еще 16,6 млрд руб. готово предоставить само предприятие, а остальное привлекут у частных инвесторов.

Запуск одной ракеты-носителя для организации спутникового доступа в интернет с пропускной способностью 100 Гбит/с в рамках проекта «Скиф» обойдется в 3,5 млрд руб. Чтобы повысить пропускную способность до 1 Тбит/с, потребуются два запуска, отметил Виктор Донианц, гендиректор «Зонд-Холдинга», который развивает проект «Скиф». «Эти цифры не включают стоимость изготовления спутников, создания наземной инфраструктуры. Пользователи смогут получить услугу доступа в интернет с помощью обычных устройств, подключенных к сотовой связи — для этого необходимо будет создать сеть наземных станций, которые будут принимать сигнал со спутника и ретранслировать его на сотовые станции», — рассказал Донианц. Общую стоимость проекта он не назвал.