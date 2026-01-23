Шедший из России танкер принудительно отправили в Марсель для проверки
Прокуратура Марселя начала проверку в отношении нефтяного танкера Grinch, который, как считают власти Франции, причастен к нарушению международных санкций, сообщает Associated Press.
AFP пишет, что задержанный танкер направили в порт Марсель-Фос на юге Франции (третий по величине нефтяной порт в Средиземноморье и седьмой в Европе), он прибудет в субботу утром.
Накануне французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море танкера, «прибывшего из России». По его словам, судно шло под поддельным флагом и находится под санкциями, а его маршрут был изменен. Французские ВМС досмотрели нефтяной танкер. Помощь французским войскам оказали британские военнослужащие.
В частности, корабль HMS Dagger отслеживал танкер при его проходе через Гибралтарский пролив, пояснил министр обороны Великобритании Джон Хили. По его словам, судно подпадает под британские и европейские санкции за участие в торговле санкционной нефтью и относится к так называемому теневому флоту.
По данным французских властей, речь идет о танкере Grinch, который следовал из Мурманска. Он ходит под флагом Коморских островов, следует из данных VesselFinder и MarineTraffic.
В декабре Евросоюз расширил санкции в отношении танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту. В санкционный список было включено 41 судно, им запрещены заход в порты ЕС и получение услуг, связанных с морскими перевозками. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находится почти 600 судов.
Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»