«Динамо» проиграло пятый раз в последних шести матчах в КХЛ, уступив «Ладе»

«Динамо» проиграло пятый раз в последних шести матчах в КХЛ

«Лада» обыграла «Динамо» со счетом 2:1 и впервые в сезоне одержала три победы подряд

ХК «Динамо» Москва (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Тольяттинская «Лада» обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Лады» шайбы на счету Владислава Семина (14-я минута) и Никиты Сетдикова (22).

Единственную шайбу «Динамо» на 34-й минуте забросил Максим Мамин.

Для московского клуба это пятое поражение в последних шести матчах. До этого команда проиграла «Торпедо» (3:4 ОТ), «Спартаку» (3:5), минскому «Динамо» (2:3) и «Нефтехимику» (2:1 Б).

«Лада» одержала 200-ю победу в рамках КХЛ и впервые в сезоне выиграла три раза подряд: «Сочи» (4:0), «Барыс» (2:0) и московское «Динамо» (2:1).