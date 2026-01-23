ТАСС узнал об обсуждении буферной зоны на встрече России, Украины и США

ТАСС: Россия, Украина и США обсуждают в ОАЭ буферные зоны и механизмы контроля

На трехсторонних переговорах в ОАЭ обсуждаются буферные зоны и различные механизмы контроля наряду с «другими важными темами»

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Делегации России, Украины и США обсуждают в ОАЭ в том числе буферные зоны и механизмы контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Эти аспекты — буферные зоны, различные механизмы контроля — безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — рассказал собеседник госагентства.

Буферная зона — район, созданный для отделения одной территории от другой. Преимущественно они используются в международных отношениях для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений. К примеру, в 1974 году по итогам вооруженного конфликта на Кипре была создана буферная зона под контролем миротворцев ООН, разделившая греческую и турецкую части острова.

Переговоры стартовали в эмиратской столице Абу-Даби, с главами делегаций встретился глава государства шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян. Представитель МИД ОАЭ Афра Аль-Хамели отметила в X, что страна ориентируется на диалог и деэскалацию. Переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.

Украинский президент Владимир Зеленский называл главной темой трехсторонних переговоров в ОАЭ территориальный вопрос. Москва, Вашингтон и Киев должны представить друг другу «свои варианты».

Президент России Владимир Путин говорил о необходимости создания буферной зоны. Создать зону безопасности вдоль границы России он предлагал еще прошлой весной. Буферная зона создается для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, пояснял Путин позднее.

Украинский президент Владимир Зеленский осенью раскритиковал предложения о создании буферной зоны, назвал большой ошибкой, и отметил, что она в конфликте уже сложилась. По его словам, подобные инициативы не раз выдвигали европейские и американские должностные лица. «Сегодня наше тяжелое вооружение и так находится на расстоянии 10+ км друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона… я называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», она уже существует», — сказал Зеленский.