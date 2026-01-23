Богатейшим оборонщиком в мире стал поставщик снарядов на Украину
Чешский бизнсмен Михал Стрнад стал самым богатым бизнесменом из сферы вооружений, его капитал резко возрос до $36,9 млрд, сообщает Bloomberg. Его Czechoslovak Group AS — один из ключевых поставщиков оружия на Украину.
Капитал Стрнада удвоился за одну ночь после взлета стоимости акций на 28%. Czechoslovak Group привлекла около €3,3 млрд при первичном публичном размещении акций (IPO).
Стрнаду 33 года. Пост гендиректора он занял в 21 год, а в 26 лет стал владельцем. Стрнад занимает третье место среди самых богатых людей мира моложе 40 лет (его опередили только наследник Walmart Лукас Уолтон и наследник Red Bull Марк Матешиц). Его состояние эквивалентно 10% всей экономике Чехии.
Российские власти требуют от западных стран прекратить поставки вооружений Украине.
Материал дополняется.
