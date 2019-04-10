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В Кремль пронесли стальные аргументы
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Газета
В Кремль пронесли стальные аргументы
Газета № 047 (3002) (1004) Бизнес,
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В Кремль пронесли стальные аргументы
Российский бизнес предложил ввести режим свободной торговли с Турцией
Российские металлурги предложили ввести режим свободной торговли между Россией и Турцией. Отмена действующих ограничений могла бы способствовать расширению торговли, которая уже превысила $25 млрд, заявил Владимир Путин
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Металлурги за свободную торговлю

Гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев вечером в понедельник, 8 апреля, выступил на встрече президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле с инициативой ввести зону свободной торговли между Россией и Турцией. Об этом РБК рассказал источник в одной металлургической компании и подтвердил представитель «Металлоинвеста», подчеркнув, что Варичев озвучил позицию ассоциации «Русская сталь» («Металлоинвест» входит в эту ассоциацию, а его владелец Алишер Усманов — член наблюдательного совета).

«Он говорил о зоне свободной торговли и важности прекращения проводимого Турцией расследования в отношении металлопродукции», — рассказал РБК представитель «Металлоинвеста».

Согласно тезисам «Русской стали», подготовленным к встрече двух президентов (у РБК есть копия), на фоне усиления протекционизма в мире российские металлургические компании предлагают подписать между Россией и Турцией «преференциальное торговое соглашение». В «Русскую сталь» помимо «Металлоинвеста» входят НЛМК Владимира Лисина, Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского, «Северсталь» Алексея Мордашова, Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова, «Мечел» Игоря Зюзина, Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, Объединенная металлургическая компания Анатолия Седых и Промышленно-металлургический холдинг Евгения Зубицкого.

В рамках создания зоны свободной торговли «Русская сталь» предлагает предусмотреть возможность товарных изъятий (для соблюдения интересов отраслей, не поддерживающих либерализацию условий доступа на российский рынок турецкой продукции) и переходных периодов, следует из тезисов ассоциации. «Одним из наиболее эффективных инструментов является преференциальное торговое соглашение между нашими странами. Оно позволит не только разработать механизмы по либерализации торговли, но и будет способствовать росту взаимного товарооборота», — говорится в тезисах «Русской стали».

Путин принял к сведению предложение о создании зоны свободной торговли, сказал РБК его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти на 16% и превысил $25 млрд. Объем взаимных капиталовложений приближается к $20 млрд», — заявил российский президент на открытой части встречи с Эрдоганом. «Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере, диверсификация номенклатуры товарных поставок. Дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества будет способствовать и запуск новых совместных проектов в самых разных отраслях экономики: промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, секторе высоких технологий», — добавил он.

Сотрудничество вместо санкций

Андрей Варичев напомнил, что введение США 25-процентной ввозной пошлины на сталь и 10-процентной на алюминий в 2018 году спровоцировало эффект домино — их примеру последовали страны Евросоюза (ЕС), от ограничений которых особенно сильно пострадали турецкие металлурги. «В условиях такой нестабильности на глобальном рынке важно развивать российско-турецкие взаимоотношения в духе сотрудничества и снятия ограничений», — рассказал он на встрече в Кремле (его слова передал источник РБК).

Глава «Металлоинвеста» упомянул также «защитное» расследование в отношении металлопродукции, которое проводит Турция. Минэкономики Турции в конце апреля 2018 года вслед за США и ЕС начало специальное расследование по импорту стали, который в 2017 году составил более 15 млн т. Под него попадает широкий ассортимент продукции — плоский прокат (горяче- и холоднокатаный, нержавеющий и с покрытиями), сортовой прокат (уголки, прутки, проволока), железнодорожная продукция, включая рельсы, а также трубы, часть этой продукции ввозят российские металлурги.

Варичев поблагодарил турецких коллег за «конструктивный диалог» в рамках этого расследования и выразил надежду на получение квоты для российских компаний на уровне 2017 года. По данным «Коммерсанта», в 2017 году Россия поставила в Турцию 8,4 млн т стальной продукции, но около половины этих объемов пришлось на лом и слябы, которые не попадают под расследование. По итогам 2018 года потери России от турецких торговых ограничений составили около $713 млн, из них на экспорт стального проката пришлось около 95%, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. В случае отмены ограничений экспорт может увеличиться минимум на $700 млн.

«Наши связи носят исторический характер — Россия традиционно занимает порядка 40% в турецком импорте металлургической продукции и является крупнейшим поставщиком. Между нашими странами формируются уже устойчивые цепочки создания стоимости. Из российского металла производятся турецкая бытовая техника, электрооборудование, трубы и другие товары, которые поставляются в том числе на экспорт, подтверждая высокую конкурентоспособность нашей кооперации», — указано в тезисах «Русской стали».

Снятие таможенных пошлин на такой стратегический товар, как сталь, выгодно Турции, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Турция состоит в Таможенном союзе с ЕС, однако в Брюсселе Турцию все больше критикуют за скатывание в нелиберальную демократию, а Европарламент в марте принял резолюцию, призывающую к приостановке переговоров о полноценном членстве Турции в ЕС и консультаций об обновлении таможенного договора, напоминает Ахметов. Обсуждение снятия таможенных пошлин на российскую сталь, а возможно, и дополнительная либерализация торговли другими товарами должны повлиять на позицию еврочиновников, допускает эксперт.

Создание зоны свободной торговли с Турцией — это смелый шаг, добавляет Худалов. По его мнению, существуют риски того, что попавшие под продуктовое эмбарго европейские товары попадут в Россию через Турцию. Возможности для сбыта российских товаров на турецком рынке ограничены его емкостью и отсутствием спроса на технологичную продукцию, добавил эксперт. Тем более Турция — конкурент России, например, на рынке автокомпонентов и российские заводы не смогут конкурировать с турецкими, предупредил он.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Турция , Реджеп Тайип Эрдоган
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