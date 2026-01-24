Белый дом ответил сомневающимся в существовании пингвинов в Гренландии
Пингвинов совершенно не волнует мнение тех, кто не верит в то, что они водятся в Гренландии. Так Белый Дом отреагировал на комментарии пользователей под его предыдущей публикацией.
На публикации изображен президент США Дональд Трамп, идущий под руку с пингвином, держащим американский флаг. Публикация подписана словами «Обними пингвина». В комментариях пользователи обратили внимание на то, что пингвины в Гренландии не водятся.
«Пингвины не заботятся о мнениях тех, кто не может мыслить», — говорится в сообщении Белого дома.
Пингвины обитают исключительно в Южном полушарии, например в Антарктике, в то время как Гренландия находится в Арктике.
