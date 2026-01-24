 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Белый дом ответил сомневающимся в существовании пингвинов в Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: WhiteHouse / X
Фото: WhiteHouse / X

Пингвинов совершенно не волнует мнение тех, кто не верит в то, что они водятся в Гренландии. Так Белый Дом отреагировал на комментарии пользователей под его предыдущей публикацией.

На публикации изображен президент США Дональд Трамп, идущий под руку с пингвином, держащим американский флаг. Публикация подписана словами «Обними пингвина». В комментариях пользователи обратили внимание на то, что пингвины в Гренландии не водятся.

«Пингвины не заботятся о мнениях тех, кто не может мыслить», — говорится в сообщении Белого дома.

Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии
Политика
Фото:WhiteHouse / X

Пингвины обитают исключительно в Южном полушарии, например в Антарктике, в то время как Гренландия находится в Арктике.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Белый дом Гренландия США пингвины Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
