Белый дом ответил сомневающимся в существовании пингвинов в Гренландии

Фото: WhiteHouse / X

Пингвинов совершенно не волнует мнение тех, кто не верит в то, что они водятся в Гренландии. Так Белый Дом отреагировал на комментарии пользователей под его предыдущей публикацией.

На публикации изображен президент США Дональд Трамп, идущий под руку с пингвином, держащим американский флаг. Публикация подписана словами «Обними пингвина». В комментариях пользователи обратили внимание на то, что пингвины в Гренландии не водятся.

«Пингвины не заботятся о мнениях тех, кто не может мыслить», — говорится в сообщении Белого дома.

Пингвины обитают исключительно в Южном полушарии, например в Антарктике, в то время как Гренландия находится в Арктике.