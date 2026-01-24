 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Стали известны дата и место следующих переговоров России, США и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Переговоры России и Украины
Следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля в Абу-Даби. С 23-го по 24-е января в столице ОАЭ уже состоялись встречи делегаций США, России и Украины. МИД ОАЭ оценил саммит в Абу-Даби как беспрецедентный
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 1 февраля в Абу-Даби, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. О запланированной встрече также сообщил Reuters со ссылкой на чиновника США.

Он отметил в Х, что американские чиновники назвали переговоры по Украине в Абу-Даби «продуктивными».

«И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса», — добавил представитель США, передает Равид.

Второй раунд закрытых трехсторонних переговоров завершился 24 января. Ему предшествовала встреча 23 января. В МИД ОАЭ рассказали РБК, что встречи прошли в прямом формате и конструктивной атмосфере. Саммит в ОАЭ дипломаты назвали беспрецедентным.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Hamad Al Kaabi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что основное внимание на переговорах было уделено условиям прекращения конфликта. Он отметил, что стороны успели многое обсудить, и оценил диалог как конструктивный.

В ходе трехсторонних переговоров наиболее сложным вопросом стал территориальный, писал ТАСС. По информации агентства, в дискуссиях также рассматривались вопросы гарантий безопасности. Однако, как сообщал Reuters, в первый день признаков сближения позиций по территориальному вопросу не было. Источник ТАСС уточнил, что для Москвы обязательным условием является вывод украинских войск из Донбасса в рамках согласованных мер безопасности.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча в Москве 22 января, на которой президент России Владимир Путин провел консультации с американской делегацией.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Россия Украина США переговоры Абу-Даби ОАЭ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
ОАЭ раскрыли, как прошли переговоры по Украине в Абу-Даби
Политика
В ОАЭ рассказали, как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Политика
Что известно о прошедших переговорах в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Захарова назвала «варварским преступлением» удар ВСУ по бригаде медиков Политика, 20:43
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека Политика, 20:31
Клуб Овечкина подписал новый контракт с российским хоккеистом Спорт, 20:28
WSJ рассказала, как Трамп заставил Европу вспомнить о зависимости от США Политика, 20:23
Появились кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Политика, 20:19
ОАЭ раскрыли, как прошли переговоры по Украине в Абу-Даби Политика, 20:11
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Стали известны дата и место следующих переговоров России, США и Украины Политика, 19:56
В Мурманскую область после отключений света доставили первые опоры ЛЭП Общество, 19:52
Режиссера Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 19:48
Чиновники и аналитики США не увидели угрозы России и Китая для Гренландии Политика, 19:39
«Бавария» в матче с «Аугсбургом» впервые проиграла в сезоне бундеслиги Спорт, 19:30
СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 19:14
Самолет с участниками российской делегации вылетел из Абу-Даби Политика, 19:00