Стали известны дата и место следующих переговоров России, США и Украины

Следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля в Абу-Даби. С 23-го по 24-е января в столице ОАЭ уже состоялись встречи делегаций США, России и Украины. МИД ОАЭ оценил саммит в Абу-Даби как беспрецедентный

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 1 февраля в Абу-Даби, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. О запланированной встрече также сообщил Reuters со ссылкой на чиновника США.

Он отметил в Х, что американские чиновники назвали переговоры по Украине в Абу-Даби «продуктивными».

«И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса», — добавил представитель США, передает Равид.

Второй раунд закрытых трехсторонних переговоров завершился 24 января. Ему предшествовала встреча 23 января. В МИД ОАЭ рассказали РБК, что встречи прошли в прямом формате и конструктивной атмосфере. Саммит в ОАЭ дипломаты назвали беспрецедентным.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что основное внимание на переговорах было уделено условиям прекращения конфликта. Он отметил, что стороны успели многое обсудить, и оценил диалог как конструктивный.

В ходе трехсторонних переговоров наиболее сложным вопросом стал территориальный, писал ТАСС. По информации агентства, в дискуссиях также рассматривались вопросы гарантий безопасности. Однако, как сообщал Reuters, в первый день признаков сближения позиций по территориальному вопросу не было. Источник ТАСС уточнил, что для Москвы обязательным условием является вывод украинских войск из Донбасса в рамках согласованных мер безопасности.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча в Москве 22 января, на которой президент России Владимир Путин провел консультации с американской делегацией.