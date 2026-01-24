Украина начала импортировать еще больше электричества из Европы

Увеличение импорта электроэнергии из Европы призвано стабилизировать ситуацию в энергетике Украины. Ранее министр энергетики Шмыгаль объявил ЧС в энергетике страны. О сложной ситуации со светом в Киеве неоднократно сообщал Кличко

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинская компания «Нафтогаз» на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы с целью стабилизировать ситуацию в энергосистеме страны, следует из пресс-релиза компании.

«Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий «Нафтогаза», как это предусмотрено правительственным постановлением», — отметил председатель правления компании Сергей Корецкий. По его словам, соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей.

В январе первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил чрезвычайную ситуацию (ЧС) в энергетике Украины. По его словам, наиболее сложная ситуация на данный момент в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в прифронтовых регионах.

Глава украинского холдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в Украине «близкой к гуманитарной катастрофе». Он подчеркнул, что любое будущее мирное соглашение между Москвой и Киевом должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Ранее о том, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице. По его словам, отопления почти нет, наблюдаются перебои с электричеством и водой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы покинуть город.

О том, что Украина на этом фоне созывает «энергетический Рамштайн», заявил глава МИДа Андрей Сибига. «Ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — сказал он.

Financial Times перед трехсторонними переговорами России, США и Украины в Абу-Даби писала, что Киев и Вашингтон хотят на них предложить Москве «энергетическое перемирие» — остановку ударов по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение атак на танкеры и НПЗ.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об атаках на объекты энергетической инфраструктуры Украины, «используемые в интересах ВСУ». В предыдущий раз российские войска нанесли удар по объектам энергетики, которые используются в интересах ВПК Украины, в ночь на 24 января, сообщило Минобороны. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.