Клуб Овечкина подписал новый контракт с российским хоккеистом

«Вашингтон» подписал новый контракт с российским форвардом Тринеевым
Нападающий Богдан Тринеев заключил двухлетний контракт на сумму $1,8 млн
Богдан Тринеев
Богдан Тринеев (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с российским форвардом Богданом Тринеевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

Срок нового соглашения с 23-летним нападающим составил два года, сумма — $1,8 млн.

Тринеев, воспитанник московского «Динамо», в 2020 году был выбран «Вашингтоном» в четвертом раунде драфта НХЛ под общим 117-м номером.

Дебютировал в НХЛ Тринеев в нынешнем сезоне, сыграв два матча и не набрав очков. В фарм-клубе «Вашингтона» в АХЛ на счету россиянина 157 матчей и 58 (32+26) очков.

Капитаном «Вашингтона» является российский форвард Александр Овечкин.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
