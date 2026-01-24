Клуб Овечкина подписал новый контракт с российским хоккеистом
«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с российским форвардом Богданом Тринеевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ.
Срок нового соглашения с 23-летним нападающим составил два года, сумма — $1,8 млн.
Тринеев, воспитанник московского «Динамо», в 2020 году был выбран «Вашингтоном» в четвертом раунде драфта НХЛ под общим 117-м номером.
Дебютировал в НХЛ Тринеев в нынешнем сезоне, сыграв два матча и не набрав очков. В фарм-клубе «Вашингтона» в АХЛ на счету россиянина 157 матчей и 58 (32+26) очков.
Капитаном «Вашингтона» является российский форвард Александр Овечкин.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»